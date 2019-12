Jenni Rivera pidió ayuda a vocalista de Los Tucanes de Tijuana cuando fue amenazada

Los rumores acerca de la causa de la muerte de Jenni Rivera no acaban, pues se dio a conocer que la cantante fingió su muerte para convertirse en una testigo protegida por las autoridades del FBI.

La noticia más reciente acerca de este tema surgió al dar a conocer una entrevista donde Jenni le cuenta a su amigo el productor Pepe Garza que estaba siendo víctima de amenazas y un cantante da a conocer que la diva de la banda le pidió ayuda al ser víctima de amenazas de muerte.

Mario Quintero, es el cantante al que Jenni le solicitó ayuda y este forma parte del grupo Los Tucanes de Tijuana el cual es vocalista de la agrupación, a la cual es conocida por las canciones que han sacado al mercado, y que por lo tanto le permitió hacer amistad con Jenni por medio de la música.

Mario reveló ante la cámara de un programa conocido como Suelta la Sopa que en una ocasión Jenni lo llamó para pedirle ayuda acerca de la situación por la cual está pasando como lidiar con la inseguridad que se vive en México.

“Me acuerdo que me llamó y me preguntó que si podía ir a trabajar a un estado y le dije ‘pues si no tienes problemas, adelante’… yo quién soy para darle consejos”.Comentó Mario.

La diva de la banda era muy conocida y famosa por ser la mujer de música de banda más sonada. Su forma de ser es lo que le gustaba a las personas, pues se mostraba tal como era y no le importaba que la criticaran. Su muerte se llevó a cabo un 9 de diciembre de 2012, por un trágico accidente en avión.