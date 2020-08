Sin estar presente físicamente en este mundo, Jenni Rivera impulsó a Samadhi Zendejas a seguir su sueño actoral.

La propia intérprete destaca que, tras encarnar a la fallecida cantante en su serie Mariposa de Barrio, ahora ella tiene proyectos mucho más retadores, como Falsa Identidad.

Basada en el libro de Rivera, "Inquebrantable: Mi Historia, a mi Manera", la bioserie sobre la "Diva de la Banda" llegará hoy por primera vez a Telemundo Internacional. "Fue una oportunidad que me cambió la vida al 100 por ciento. Yo me estaba dedicando a otra cosa, estaba estudiando diseño de interiores, porque ya había perdido toda la fe en la actuación. "Pero desde que hice ese personaje no he dejado de trabajar. Me ha abierto muchas puertas, ha sido algo muy impresionante", expresó la artista mexicana en entrevista.

Antes de dar vida a una joven Jenni Rivera, Zendejas se había dado a conocer por papeles en Atrévete a Soñar (2009) y Mujeres Asesinas (2010), entre otras producciones. Sin embargo, fue hasta su trabajo como la "Gran Señora" que logró adquirir mayor seguridad.

"Me dio mucho nervio que la gente no me aceptara, que dijera: 'No lo hace bien', porque yo no creía tener ese carisma tan grande que ella tenía. Le caía bien a todos, era talentosa, buena madre y cercana a sus fans.

"Yo tenía dolor de panza, porque sentía que no iba a llenar ese hueco, pero creo que pude atrapar ese carisma y mucha gente se identificó", recordó Zendejas sobre la experiencia.

Gracias a eso, la actriz capitalina ha demostrado su talento en series como Enemigo Íntimo, Rosario Tijeras y Falsa Identidad, producción, esta última, que sigue con las grabaciones de su segunda temporada.

En esta historia estelarizada por Camila Sodi y Luis Ernesto Franco, la joven de 25 años tiene entre sus manos su primer rol antagónico, como Cirse Gaona. "Jamás pensé en hacer ese personaje, porque es una figura que lleva la presión de la maldad y sensualidad de la serie.

"Me encuentro bien, porque la gente se da cuenta de que luzco diferente", aseguró.

