Jenni Rivera en entrevista exclusiva antes de morir

Hace unos el comunicador Pepe Garza había indicado que iba a dar a conocer una entrevista exclusiva que le había hecho a La Diva de la Banda,Jenni Rivera, quien murió en un accidente de avión el pasado 9 de diciembre del 2012.

Mucho fue cuestionado Pepe Garza sobre el por qué no había dado a conocer la entrevista si ya habían pasado casi siete años de la muerte de Jenni Rivera. Ayer (9 de diciembre) en el séptimo aniversario de La Diva de la Banda, Garza compartió la última entrevista que le hizo a Jenni, en donde ella hace fuertes revelaciones sobre la inseguridad en México.

La indicación de la entrevista era que no se publicaría a menos de que sucediera algo por lo que Pepe Garza decidió revelarla tras la muerte de Jenni Rivera. El presentador reveló la entrevista en presencia de los hijos de La Diva de la Banda.

“Es una entrevista que esperamos nunca salga al aire. Hay una situación en México que está poniendo en riesgo la vida de muchos artistas”, se escucha en el audio a Pepe Garza.

Por lo que Jenni Rivera no duda en confirmar que la situación en México estaba fea.

“Todos los fines de semana que estoy trabajando en México estoy arriesgando mi vida.... yo sigo haciendo esto por el amor a lo que uno hace y el amor que le tengo a mi público”, dice.

Luego de escuchar a Jenni, Pepe hace una pausa al audio y cuestiona a los hijos de Jenni si sabían algo al respecto.

“¿Alguna vez les comentó su mamá que había tenido amenazas?”, preguntó.

Por lo que Chiquis Rivera responde:

“Ese año sí me acuerdo que mi mamá había comentado que le habían llamado para que no fuera a una ciudad en México, para que no la fueran a matar, ella siempre daba la cara, se encomendó a Dios y fue y gracias a Dios regresó bien”, dijo.

Mientras que el hijo menor de Jenni Rivera, Johnny, también expresó lo que una vez escuchó decir a su madre a su tío Juan Rivera, que estuviera al pendiente de ellos y que nunca les faltara dinero.

El audio de la entrevista continua:

“Hoy es miércoles 27 de julio y son las 4 de la tarde, y yo quise hacer la entrevista porque hoy mismo recibí un correo de parte de una persona que está por hacer un concierto mío en Arizona y hasta el FBI se comunicó con ellos queriendo hablar conmigo... ellos saben de las amenazas de muerte que yo he recibido”, dice Jenni Rivera en el audio.

La Diva de la Banda continua la entrevista:

“Me siento intranquila, porque ya está involucrada gente profesional, pero tengo que ir y le pedí a mi esposo - en ese entonces Esteban Loaiza- que no me acompañara, yo le pedí que se quedara y que se quedara con mis hijos por si algo llega a suceder, pues me voy yo sola, que no se vaya conmigo, sobre todo para que no vaya a dejar a mis hijos sola”, continúa con la narración.

Durante la entrevista Jenni Rivera deja claro que desconocía por que la amenazaban si nunca había hecho algo ilegal.

"No tengo idea, mi negocio no es nada ilícito, al contrario, trabajo mucho no me meto con nadie que ni bien ni mal, a mí me gustaría que la gente supiera que si ha ido gente a mis palenques o si me piden fotos no lo niego, yo trato con mucho respecto a la gente, yo no tengo problemas con ninguna agrupación ni ningún cartel. Yo fui a la arena Monterrey y también ahí recibí un tweet que decía que si me subía a cantar, los zetas me iban a matar, yo lo único que hice fue apagar mi teléfono y subirme a cantar, obvio me puse tensa, pero salí a cantar”, concluye Jenni Rivera.