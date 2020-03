Jenicka, hija de Jenni Rivera, impacta con foto muy atrevida

Jenicka López es la cuarta hija que tuvo la ex fallecida Jenni Rivera. Actualmente la joven es una de las influencers más reconocidas del mundo, y a pesar de tener un apellido reconocido se ha abierto paso por el talento de blogger, dejando a un lado las críticas que ha recibido por no tener un cuerpo espectacular. Jenicka López ha desarrollado diversas actividades afirmando que los pensamientos deben de ser positivos independientemente tengas el cuerpo que tengas.

Recientemente la joven influencer impactó a sus seguidores al posar muy sexy. La hija de Jenni Rivera posó en un sexy traje de baño, reforzando la frase “Cuerpo positivo”. Jenicka ha demostrado que no se acompleja, y ha sabido sacarle provecho convirtiéndose en una de las representantes de cuerpo curvy.

En su cuenta oficial de Facebook se ha convertido en una de las figuras más populares, pues cuenta con más de 870,000 mil seguidores, y no es solamente esa red social si no que en YouTube tiene más de 134,000 mil suscriptores. Aunque no todo ha sido felicidad para Jenicka, pues hace un par de meses se dio a conocer que la hija de La Diva de la Banda tenía novia. Jenicka subió una fotografía en donde se especuló que era su pareja, sin embargo, la joven aclaró que se trataba de una amiga de la familia Rivera

Tras la muerte de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, quien es la hija mayor de la intérprete de Inolvidable, quien se quedó con la patria potestad de sus hermanos haciendo responsable de su cuidado entre ellos Jenicka.

Jenicka se ha enfocado a trabajar en otros ámbitos como el camino Influencer, moda y cosméticos, los cuales ha compartido por medio de sus redes sociales.