Jeanette Karam, ex de Eleazar teme que el actor quede libre

La modelo, Jeanette Karam, quien fue pareja del actor, Eleazar “N” reveló que siente mucho temor al pensar que el actor de Televisa pudiera recuperar su libertad, luego de estar preso desde noviembre pasado por agredir física y psicológicamente a la peruana, Tefi Valenzuela.

Fue durante una entrevista al programa Venga la Alegría de Tv Azteca que Jeanette Karam señaló que siente mucho miedo que el actor salga libre, pues desconoce como vaya a reaccionar, pues recordemos que la modelo fue una de las mujeres que se atrevió a hablar lo que vivió con el protagonista de la novela, Atrevéte a soñar y asegurar que también vivió violencia junto a él.

“Te mentiría si te digo que no, sí me asusta un poco el hecho de que él salga libre porque al final yo no sé cómo vaya a reaccionar, yo en su momento no lo creí capaz de muchas cosas, y él me demostró que, en efecto, era capaz de mucho más de lo que yo me imaginaba, entonces no te voy a mentir, sí me genera un poco de miedo, un poco de ansiedad, pero yo confío en que la justicia se va a hacer, y que lo que pase va a ser porque así tenía que ser”, dijo la modelo.

La modelo confesó que aún le cuesta trabajo recordar lo que vivió con el actor de Televisa, pues ella, junto con otra joven, quien también asegura fue agredida por el histrión están en proceso de recuperación.

“Cuando eres una víctima de violencia, es muy difícil hablar de lo que viviste, verbalizarlo, y encontrar empatía en alguien más, entonces nosotras tres la hemos encontrado la una en la otra y ha sido muy bonito. Tefi por el momento sí, está afuera, ha viajado, y ella también está muy optimista a pesar de que se han recorrido sus audiencias, ella sabe que está haciendo lo correcto, y yo aquí, y también Elia (Ezrré) la estamos apoyando con todo lo que podemos para buscar justicia por todas las mujeres que lo hemos vivido”, dijo.

Por otra parte, Jeanette Karam aplaudió que la famosa youtuber, Nath Campos, rompiera el silencio y hablara del abuso que sufrió por parte de Rix.