Javier Ceriani asegura que Sergio Mayer lo golpeó e Isabella Camil lo llamó “basura”

Tremendo zafarrancho protagonizaron el conductor de espectáculos, Javier Ceriani de Chisme No Like y el actor y ex diputado, Sergio Mayer durante la Expo compositores 2021 en Estados Unidos. Todo sucedió cuando el presentador argentino le preguntó al mexicano cómo se sentía tras la publicación del libro “Emma y las Otras Señoras del Narco” en el que es vinculado con el narco, por lo que Sergio Maryer reaccionó de una forma explosiva y supuestamente lo golpeó luego de que Isabella Camil lo llamó basura.

Y aunque en un primer momento como se observa en el video, que rápidamente se viralizó tras ser compartido en el canal de Youtube de Chisme No Like, se observa a Sergio Mayer como ignora por completa al periodista argentino cuando esté le pregunta sobre el libro. "No sé que quieres que te responda”, dijo el ex diputado quien sigue caminando.

Pero Ceriani expresa ante la cámara que el actor se niega a dar la cara, situación que hizo enfurecer al artista por lo que le respondió: “La cara te la estoy dando. No digas que no estoy dando la cara. La cara te la estoy dando, no me provoques, es lo que quieres. Lo que quieres es raiting”, expresó Mayer.

Lee también: El día que Adela Noriega se robó El Show de Cristina luciendo entallado vestido negro

Sin embargo todo cambió cuando Javier Ceriani aseguró que Isabella Camil lo había llamado basura. El ex diputado mexicano no dudó en defender a su esposa y en forma amenazadora le dijo al periodista: “Cuidado lo que hablas de mi mujer”. Ante esto Javier Ceriani, expresó que el actor lo había agredido de manera física y verbal.

"Le fui a preguntar, con todo respeto, que si qué opinaba de esta acusación, de la escritora Anabel Hernández, sobre ‘La Barbie’, y salió corriendo, estuve con él, digamos, caminando un poquito más, se da vuelta, empezó a amenazarme, insultarme, y prácticamente, en un momento empezó la señora Erika, más conocida como Isabella Camil, a insultarme, a decirme basura, porquería, un montón de cosas, por lo cual, Sergio Mayer, le dije: Por favor, no me faltes al respeto, soy un periodista en Estados Unidos, y Sergio Mayer se dio la vuelta y me agredió físicamente, estamos esperando en este momento a la Policía”, indicó el presantador de Chisme No Like mientras esperaba a la policía y transmitía en vivo.

Al arribar al lugar los elementos, el conductor le platicó a la policía la situación. “Me manoteó, acá, el micrófono y la mano. Para mí, el micrófono es sagrado, es mi herramienta de trabajo. Yo quiero generar un precedente que ningún extranjero puede venir acá a golpear a un norteamericano, a un periodista, como ha pasado en el pasado”, expresó el famoso presentador.

Lee también: Marjorie de Sousa enamora como modelo de pasarela tras protagonizar portada de revista

Por su parte, Sergio Mayer, retomó los micrófonos para expresar que él lo único que hizo fue pedirle al periodista que no le faltara el respeto a Isabella Camil. “Estaba esperándome, me estaba diciendo: ‘a ver si el cobarde da la cara’. Yo siempre he dado la cara. Siempre les he respondido a todos ustedes, pero de ahí que a que ustedes pasen a ser la estrella, yo no los veo a ustedes haciendo pasarela, o eres reportero o quieres protagonizar”, dijo el actor.

En cuanto a si hablaría con los agentes de la situación que enfrentó, el actor fue contundente en su respuesta. “Yo no tengo nada que hablar con ellos. Yo vine a un evento, yo vine a esto, no a estar atendiendo policías”, sentenció. Por otro lado, Javier Ceriani expresa que esto no se quedará así.

“Yo personalmente no puedo dejar pasar esto. No puede pasar esto. No lo provoqué, no lo asalté, no lo insulté, no busqué la pelea jamás. Es más, yo estaba ilusionado, dije: este hombre finalmente va a dar la cara y va a decirme todas las preguntas’”, comentó Ceriani con respecto a la supuesta agresión que recibió por parte de Sergio Mayer. “Yo fui súper educado y quién es Issabela Camil, que ni siquiera se llama Issabela Camil, se llama Erika, para venir a insultarme a mí. ¿Basura por qué? ¿Porqué investigo a su marido? Pregúntale a tu marido porque está en los últimos dos libros del narcotráfico mexicano”, sentenció.

Síguenos en