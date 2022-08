Javier Bardem, Alejandro Sanz y más artistas piden a la ONU un tratado para el océano

Los hermanos Javier y Carlos Bardem, Alejandro Sanz, Alec Baldwin, Susan Sarandon y Jane Fonda figuran entre medio centenar de actores, artistas, escritores y activistas que el pasado martes han reclamado a los Gobiernos de todo el mundo un tratado internacional que proteja la alta mar y permita salvar los océanos.

En una carta hecha pública por Greenpeace, estas personalidades piden a los Estados miembros de la ONU un acuerdo "ambicioso" en las negociaciones que están celebrando en la sede de la organización en Nueva York y que se cerrarán el próximo viernes.

"El futuro de los océanos se decide esta semana en Naciones Unidas, en el que los Gobiernos están negociando un nuevo Tratado Global de los Océanos. El resultado determinará el destino de nuestro planeta azul por siglos", señalaron.

Lee también: Alejandro Sanz inicia gira en Madrid con tanto tirón como los Stones

Además de los citados anteriormente, entre los firmantes aparecen las actrices Laura Dern, Helen Mirren y Rosanna Arquette; el director y productor de cine español Álvaro Longoria; y el empresario estadounidense Ted Turner.

En la carta, los firmantes subrayan la crisis que viven los mares como resultado de la pesca industrial o la minería en los fondos marinos, y defienden el objetivo de proteger al menos el 30 % de la superficie de los océanos para 2030, tal y como se han comprometido a hacer decenas de Gobiernos.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Para ello, destacan, es fundamental que de las negociaciones que se celebran en Nueva York salga un tratado sólido y que no haya nuevos retrasos en un proceso que arrancó en 2018 y que ya se ha retrasado durante dos años por la pandemia del Covid-19.

Según los grupos ecologistas, en estas últimas discusiones se han logrado ya avances concretos y se ha impulsado una mayor ambición, pero todavía queda mucho por hacer para cerrar un texto adecuado.

El objetivo de este tratado es asegurar la conservación de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de jurisdicción nacional, lo comúnmente conocido como alta mar, que representa la mayor parte de los océanos y que actualmente está regulada por distintos acuerdos y organismos, sin un marco claro que la proteja. EFE

Con información de ONU OCÉANOS / Agencia EFE Nueva York (EE.UU) Naciones Unidas / Fotografía Instagram Javier Bardem

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!