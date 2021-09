“Jamás he robado ni un peso”: Inés Gómez Mont demostrará su inocencia con dignidad

Una vez más, la conductora de televisión, Inés Gómez Mont utilizó sus redes sociales para expresar que jamás ha robado un peso por lo que demostrará su inocencia con dignidad ante la orden de aprehesión en su contra y de su esposo por lavado de dinero.

Luego de que a principios de septiembre la famosa conductora de televisión compartiera en Instagram un comunicado en donde aseguraba que se había enterado por los medios de la orden de aprehensión, ahora Inés Gómez Mont volvió a utilizar dicha red para expresar que demostrará su inocencia con dignidad.

"He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito. En efecto, de acuerdo con la prensa, las autoridades me acusan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos (que suman 3 mil millones de pesos) y de pertenecer a la delincuencia organizada. Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia", dice parte del comunciado.

Lee también: Ana Martín presume su belleza con mini vestido y medias de red

La conductora de televisión también aprovechó para negar que ella y su esposo jamás han robado ni un peso. "Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado", continuó.

Inés Gómez Mont no dudó en demostrar el temor que siente al ser señalada por las autoridades pero aún más temor por el hecho de que ha sido advertida de más casos fabricados en su contra. "Tengo además temor fundado de que derivado de este comunicado las autoriades a cargo de mi caso se ensañen aún más en contra mía, ya que he sido advertida de más casos fabricados en mi contra. Pero ya no puedo guardar silencio. Por el contrario, seguiré trabajando con mi equipo legal para poder defenderme y siempre compartirles con honestidad los detalles de mi caso", expresó la ex conductora de Ventaneando.

Para finalizar el comunicado, Inés Gómez Mont no dudó en enviar todas las muestras de cariño a todas las personas que la conocen y que creen en su inocencia, pero también pidió a los que no saben nada de ella les pidió su voto de confianza en este momento tan difícil de su vida.

Lee también: Aracely Arámbula luce encantos en diminuto bañador blanco; una diosa

"A todos los que me conocen y saben quién soy, gracias por su apoyo y cariño. A los que no me conocen y han escuchado juicios prematuros en mi contra, con respeto les pido su voto de confianza. Sé quien soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito: soy inocente y esto es una injusticia", finalizó el comunicado.

Síguenos en