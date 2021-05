Jaime Garza, el hombre que compartieron Viridiana Alatriste y Sylvia Pasquel

Fue el pasado 14 de mayo cuando la lamentable noticia de la muerte del actor, Jaime Garza enlutó al mundo del espectáculo, sin embargo, tras su deceso se revivió el romance que sostuvo hace años con las hermanas Sylvia Pasquel y Viridiana Alatriste, hijas de Silvia Pinal.

Ante los diversos rumores que surgían respecto a que tuvo una relación con Sylvia Pasquel antes de conocer al amor de su vida, Viridiana Alatriste, fue hace dos años que el actor y escritor mexicano, Jaime Garza, habló durante una entrevista con el programa Instrusos como nunca de esté triángulo amoroso.

Y aunque Jaime Garza aseguró que la relación entre la hija mayor de Silvia Pinal y él fue más que nada amistosa, sin embargo, si hubo cierta intimidad.

Lee también: Fernando, el tercero en discordia entre Silvia Pinal y Sylvia Pasquel

"Tuvimos esa relación, más que nada amistosa, si hubo cierta intimidad, si cuando hicímos una obra, La máxima felicidad, un momento que estabamos solos los dos vea, hicímos una relación muy afectuosa, muy amistosa, en un momento dado sí un contacto íntimo, cercano, pero nunca con visión de formar una pareja, un hogar, ni nada", indicó durante la entrevista.

Respecto a que si Sylvia Pasquel y Viridiana Alatriste tenían diferencias por la relación que había tenido con la primera, Jaime Garza fue muy sincero y aseguró que entre las hermanas se querían mucho, pues su romance con la hija de mayor de Silvia Pinal no fue nada relevante.

" No, nada que ver, no no se muy bien la relación de ellas, desconozco que tan cerca era su relación, pero no, no, nunca hubo problema de eso, con Sylvia fue una cosa más amistosa que otra cosa afectiva, hubo un contacto si, pero nunca deslumbramos una relación de pareja", señaló.

Lee también: Enseñando pierna con mini vestido blanco, Livia Brito celebra sus victorias

Durante la misma entrevista Jaime Garza confesó que Viridiana Alatriste siempre había sido su ángel protector por lo que si estuviera presente le diría: "Ojalá estuviera y este desearía verla feliz, realizada, viviendo lo que le tocaba a ella que fue muy breve", finalizó la entrevista de Intrusos.

Al igual que Sylvia Pasquel y Viriadana Alatriste compartieron el mismo hombre, Silvia Pinal y Pasquel compartieron el amor de Fernando Frade, quien terminó casándose con Sylvia y juntos tuvieron una hija, misma que la Diva del cine de Oro mexicano se negó a conocerla debido a que estaba peleada con Pasquel.