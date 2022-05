Jaime Camil sorprende con revelaciones sobre romance que tuvo con Thalía

Amores van y amores vienen, y en la farándula se dan a diario, pero muchos de estos no se dan a conocer sino hasta varios años, como el que hubo entre los famosos Thalía y Jaime Camil, quien recientemente destapó cómo fue la relación que hubo hace más de tres décadas, haciendo fuertes revelaciones.

Fue en entrevista con El Escorpión Dorado, el protagonista de telenovelas como "Por Ella Soy Eva" (2012), contó algunos detalles de aquél capítulo de su vida pasada, de cuando estaba en la flor de su juventud, pues reveló detalles que pocos sabían.

Jaime Camil y Thalía fueron novios a principios de los años 90's, cuando ambos famosos se encontraban trazando la que sería su carrera artística que hasta el día de hoy, los ha mantenido a ambos como unos de los artistas favoritos del público.

Un romance que ya no está más en el buró de los recuerdos

El también cantante confesó al youtuber que fue un poco más de un año que vivió dicho romance con la ahora esposa del empresario y músico Tommy Mottola, con quien tiene dos hijos: ""Thalía es adorada. Me cae súper bien y la neta sí es a todísima madre", reveló sin tapujos Jaime Camil.

No obstante, pese a revelar que la relación fue muy tranquila y algo "bohemia", también confesó que si el noviazgo entre ellos se acabó, fue porque Thalía fue quien tomó la iniciativa de ponerle fin; pues tenía planes muy diferentes a los del hijo del fallecido empresario Jaime Camil Garza.

Así se expresó Camil, quien da vida al 'Charro de Huentitán' en la serie "Vicente Fernández: la serie" de Netflix, tras recordar que el hecho de que la intérprete de "No Me Enseñaste" terminara con él, le rompió el corazón: "¡Cómo no! Cuando tienes una relación bonita y padre, y se termina por "x" o "z", pues claro que te duele", expresó.

Como todo un caballero que no tiene memoria, Jaime Camil evitó dar los detalles de por qué Thalía tomó la decisión de terminar con él, pero lo que sí dijo fue: "Son ciclos de la vida que terminan". No obstante, se sabe que Thalía se fue a vivir a España por cuestiones de trabajo, tiempo después de terminar con el galán de telenovelas.

Cabe señalar que Jaime Camil nunca se ha expresado mal de la intérprete de la trilogía de las Marías de Televisa, pues en una entrevista que había dado tiempo antes, así se refirió a ella: "Una persona muy tranquila, le gustaba mucho platicar, los planes bohemios. Era una relación muy tranquila, bonita, honesta".

Ahora Jaime Camil está casado con Heidi Balvanera desde el 2003 y tienen dos hijos, mientras que Thalía forma con Tommy Mottola uno de los matrimonios más estables de la farándula desde el 2000; también tienen dos hijos.

