Jada Pinkett reconoce frente a Will Smith que sí tuvo un amante

Con su matrimonio bajo el escrutinio de las redes sociales, Jada Pinkett Smith y Will Smith reafirmaron su compromiso mutuo cuando Pinkett Smith admitió tener una relación con el músico August Alsina cuando ella y Smith se separaron. En una conversación individual el viernes sobre la serie "Red Table Talk" de Pinkett Smith, dijo que estaba discutiendo a regañadientes los comentarios reportados de Alsina debido a la especulación pública que provocaron.

Lo que comenzó como una amistad y un esfuerzo familiar para ayudar a Alsina con su salud hace unos cuatro años se convirtió en un "tipo de enredo diferente" en un momento en que ella y Smith pensaban que su matrimonio había terminado, dijo Pinkett Smith.

Will Smith y su esposa Jada Pinkett tuvieron una crisis matrimonial. Foto Ap

“¿Un enredo? Una relación ", dijo Smith, haciendo que su esposa sea más específica, aludiendo a la dedicación del programa Facebook Watch a una discusión sincera. “Sí, fue una relación. Absolutamente. Estaba con mucho dolor. Estaba muy quebrada ”, respondió ella. “Ahora, en el proceso de esa relación, definitivamente me doy cuenta de que no puedes encontrar la felicidad fuera de ti mismo. ... Definitivamente diría que hicimos todo lo posible para alejarnos el uno del otro, solo para darnos cuenta de que eso no era posible ".

En un momento de la conversación, se hicieron eco entre ellos y dijeron: “Cabalgamos juntos. Morimos juntos Mal matrimonio para toda la vida ", una alusión a un eslogan en la franquicia" Bad Boys "de Smith. Como era de esperarse está noticia ha generado mucha controversia e incluso no pudieron faltar los memes.

Los dos están casados desde 1997 y tienen dos hijos, Jaden y Willow. Cada uno parecía incómodo a veces durante sus intercambios en el programa de entrevistas. Un representante de Alsina no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Pinkett Smith, quien protagonizó dos películas de "Matrix", preguntó por qué Alsina volvería a mencionar el episodio y dijo que había interrumpido la comunicación con ella. También rechazó la idea de que Smith le había dado permiso para el asunto. Alsina fue citada en una entrevista diciendo que el actor había dado su "bendición".

"La única persona que puede dar permiso en esa circunstancia en particular soy yo", dijo Pinkett Smith, luego cortó a Alsina por sus comentarios.

“Realmente pude ver cómo lo percibiría como un permiso porque estábamos separados amigablemente. Y creo que él también quería dejar en claro que no es un destructor de viviendas, porque no lo es ", dijo.

