Jada Pinkett Smith espera que Will Smith y Chris Rock se reconcilien

Dicen que "después de la tempestad llega la calma"; y el dicho no podría ser mejor aplicado por la famosa actriz Jada Pinkett Smith, quien comentó el miércoles pasado que luego de lo sucedido el pasado mes de marzo en la entrega de los Óscar, espera que su marido, el actor Will Smith, y el comediante Chris Rock se reconcilien, tras la tremenda bofetada que el actor le propinó al comediante en frente de todos.

"Tengo una profunda esperanza en que estos dos hombres inteligentes y competentes tengan la oportunidad de sanar, hablar de esto y reconciliarse", dijo Pinkett Smith durante la emisión de su último programa, titulado "Red Table Talk", emitido a través de Facebook.

Además, la esposa de Will Smith añadió que el mundo "los necesita" por la "situación" que se vive actualmente, pero que hasta que la relación entre el actor y el cómico se restablezca, tanto ella como su marido seguirán "descubriendo juntos eso llamado vida", como han hecho los últimos 28 años.

El comentario surgió a colación de la temática sobre la que versó el último episodio de "Red TableTalk": la alopecia. Enfermedad que padece Pinkett Smith, por la que mantiene su cabeza rapada y motivo sobre el que bromeó Rock antes de ser golpeado por Smith.

Antes del inicio de la nueva temporada de su programa, Pinkett Smith ya había anticipado que en algún momento del mismo se abordaría el tema de la controvertida cachetada, porque en su familia ya se habían centrado en una "curación profunda".

Hasta el momento, Rock no se ha pronunciado aún públicamente sobre el desafortunado incidente, ni siquiera tras las disculpas y la renuncia de la membresía de la Academia de Hollywood por parte de Smith.

Will Smith, que se hizo con la estatuilla a mejor actor protagonista en la misma edición de los Óscar, fue suspendido por la propia institución durante los próximos 10 años. EFE

En su cuenta de Instagram en la que la esposa de Will Smith comparte su programa, escribió una dedicación especial por quien se eligió el tema de esta semana: "El episodio de hoy sobre Alopecia está dedicado a Rio Allred, su familia y comunidad de seres queridos. Gracias Niki por compartir la historia de tu hija".

Y continúa: "Que su testimonio brinde más comprensión y compasión sobre cómo es vivir con esta condición. Eres una casa de poder y admiro tu fuerza. Gracias al resto de mi familia de Alopecia que bendijo la mesa con sus historias para ayudar a romper el estigma y la vergüenza en torno a la alopecia. Estoy agradecida por ti. TRANSMITIENDO AHORA. ENLACE EN LA BIO".

Con información de WILL SMITH / Agencia EFE Los Ángeles (EE.UU.)

