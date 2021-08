Jacky Bracamontes será imagen de importante complejo vacacional en México

Una de las actrices y modelos más importantes de México que ha representado al país en algunos eventos internacionales de belleza, moda y de otro tipo, es Jaqueline o Jacky Bracamontes, quien a sus 41 años, ha alcanzado varios logros en su carrera artística. Y entre tanto, un fastuoso complejo vacacional mexicano recientemente ha lanzado un comunicado en el que ha nformado que la tapatía será la imagen de sus diferentes atracciones y campañas publicitarias.

El comunicado de PR Newswire ha sido enviado por el complejo de Nueva Vallarta, Jalisco, México y de acuerdo a Efe, se lee en las siguientes líneas:

NUEVO VALLARTA, México, 4 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Grupo Vidanta –el desarrollador líder de resorts e infraestructuras turísticas y de entretenimiento en México y Latinoamérica–, anuncia una serie de espectaculares atracciones en sus destinos a través de este video, en el que la actriz y modelo, Jacqueline Bracamontes, muestra el excepcional lujo de sus complejos y los nuevos proyectos que revolucionarán la industria del turismo en el país:

Lee también: Marjorie de Sousa presume cuerpecito con outfit playero en la piscina

El primero de ellos es Beachland en Vidanta Nuevo Vallarta, el espacio perfecto para que los huéspedes puedan disfrutar en familia de los hermosos atardeceres de la bahía. El resort ha transformado por completo su frente de playa, convirtiéndolo en un oasis con caminos de madera rodeados de naturaleza, impresionantes vistas al mar, restaurantes al aire libre, relajantes espacios de descanso y refrescantes piscinas. En la segunda fase, grandes sorpresas serán reveladas.

Otro increíble anuncio es la apertura del SkyDream Parks Gondola, el primer teleférico en un resort de playa en el mundo, que conecta a todo Vidanta Nuevo Vallarta a través de un circuito de más de 6 kilómetros, uniendo la playa con los próximos parques inmersivos. El proyecto de SkyDream se desarrollará también en Vidanta Riviera Maya para conectar Jungala Aqua Experience, Cirque du Soleil JOYÀ y otras atracciones futuras, con la playa.

Lee también: Marlene Favela celebra su cumpleaños luciendo ajustado vestido con el que resalta sus curvas

¡Las buenas noticias no terminan aquí! Vidanta Nuevo Vallarta ahora cuenta con The Estates, un nuevo estándar en el sector de la hospitalidad que representa el máximo lujo, inmerso en la máxima naturaleza. Con piscinas exclusivas, una selecta opción de restaurantes y un spa de clase mundial, The Estates también formará parte de la exclusiva oferta de Vidanta Riviera Maya y Vidanta East Cape.

Vidanta Cruises, la primera línea mexicana de cruceros de lujo, también forma parte de los espectaculares proyectos que presenta Grupo Vidanta. Vidanta Elegant, su embarcación inaugural, ofrece toda la sofisticación y privacidad de un yate pero con la extensa variedad de amenidades de un crucero. Además, Vidanta Elegant fue construido con especificaciones anti–COVID, entre las que destacan amplios espacios al aire libre y la implementación de sus 'Estándares Extraordinarios'.

Como el proyecto más grande de Grupo Vidanta hasta la fecha, VidantaWorld cambiará el futuro de las vacaciones en familia y revolucionará la industria del entretenimiento en todo el mundo, transformando el concepto de 'parques temáticos' en verdaderos 'parques de ensueño' (Dream Parks) llenos de imaginación.

Este visionario desarrollo ha evolucionado, pasando de un solo parque temático a un impactante destino conformado por tres Dream Parks. La primera etapa de VidantaWorld abrirá el próximo año y contará con un impresionante mundo sumergido en la selva, una serie de increíbles atracciones, inolvidables experiencias gastronómicas y entretenimiento de clase mundial, tanto de día como de noche.

Las siguientes etapas de VidantaWorld incluyen un parque con emocionantes atracciones acuáticas para toda la familia, una tierra dedicada a Cirque du Soleil con un nuevo espectáculo y un parque enfocado en la aventura y la naturaleza. Información sobre las siguientes etapas se compartirá más adelante.

Para conocer más acerca de estas nuevas e innovadoras atracciones o para conocer la oferta completa de Grupo Vidanta, por favor visite www.grupovidanta.com.

Acerca de Grupo Vidanta

Fundado en 1974 por el visionario líder de la industria turística, Daniel Chávez Morán, Grupo Vidanta es en México y Latinoamérica, el más importante desarrollador integral de servicios turísticos, especializado en destinos vacacionales, marcas de hoteles de lujo, campos de golf, bienes raíces y entretenimiento. El enfoque visionario de la compañía para el desarrollo de destinos de playa de lujo hace de las vacaciones de ensueño una realidad a través de lujosos resorts turísticos y espectaculares centros de entretenimiento en los lugares más codiciados de las costas de México –Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta y Mazatlán–, con siete marcas distintas que incluyen Grand Luxxe, The Grand Bliss, The Grand Mayan, The Bliss, Mayan Palace, Sea Garden y Ocean Breeze.

Desde hoteles galardonados con Cinco Diamantes por la AAA hasta una colección internacionalmente reconocida de campos de golf, Grupo Vidanta continúa siendo pionero en alianzas innovadoras. Dentro de estas originales colaboraciones se incluye Cirque du Soleil JOYÀ, la primera experiencia teatral y culinaria, única en su tipo en México y permanente en la Riviera Maya; un exclusivo acuerdo a largo plazo con la compañía internacional de hospitalidad Hakkasan Group para presentar una serie de experiencias novedosas de nightlife, estilo de vida y gastronómicas, empezando con Omnia Dayclub, Casa Calavera y SHOREbar en Vidanta Los Cabos; así como una relación constante con Nicklaus Designs y Greg Norman Golf Course Design para desarrollar espectaculares campos de golf profesionales dentro de los diferentes destinos de Vidanta.

La división de bienes raíces de Grupo Vidanta ha construido y vendido más de 2,000 lujosas casas vacacionales y es responsable de desarrollar el primer aeropuerto privado en México, el Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, en Puerto Peñasco.

Nombrada frecuentemente como una de las "Mejores Empresas para Trabajar en México", la organización mantiene un fuerte compromiso con sus 17,000 colaboradores y las comunidades cercanas, a través de su continua misión dedicada a esfuerzos ambientales y sociales, incluyendo el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable 2019 otorgado por el CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía A.C.), las certificaciones EarthCheck y sus fundaciones sin fines de lucro, Fundación Vidanta y Fundación Delia Morán Vidanta.

Este 2019, Grupo Vidanta anunció la introducción The Estates a su portafolio, la más exclusiva y suntuosa opción de hospedaje que ofrecerá extraordinarias amenidades y experiencias vacacionales en México; así como la apertura del lujoso parque acuático Jungala, que ofrece una experiencia única para disfrutar de lo mejor de la naturaleza, el descanso y las atracciones acuáticas en un magnífico entorno; además del próximo lanzamiento de la primera línea mexicana de cruceros de lujo, Vidanta Cruises.

Con información de Grupo - Vidanta / Agencia EFE Comunicados / Instagram Jacky Bracamontes

Síguenos en