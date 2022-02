Jacky Bracamontes lanza contundente mensaje ante señalamientos de Elizabeth Gutiérrez

Después de su reciente éxito en televisión como "Café con Aroma de Mujer" (2021), el actor William Levy sorprendió al mundo del espectáculo y más aún a sus seguidores, luego de hacer un repentino anuncio en redes sociales y es que, fue el pasado 28 de enero, que el cubano reveló que se separaba de Elizabeth Gutiérrez, su esposa y madre de sus dos hijos y ante ello, se ha desatado una ola de declaraciones de ella y la actriz Jacky Bracamontes, con quien el actor tuvo una relación sentimental hace años.

Pues tras dichas declaraciones y la sucesiva reacción de Elizabeth Gutiérrez tras aparecer como una mujer toda empoderada en los pasillos de reconocido medio estadounidense-latino, ya empiezan a cobrar relevancia las palabras de Jacky Bracamontes estampadas en su libro "La pasarela de mi vida: ¡Para atrás, ni para tomar vuelo!" (2017).

En entrevista con medios de comunicación, la actriz mexicana de origen estadounidense -madre de los hijos de Levy-, hizo hincapié en el episodio en el que la ex reina de belleza originaria de Guadalajara, Jalisco, habla de la relación que sostuvo con el galán de telenovelas cuando aún estaba casado con Elizabeth, asentado en su libro autobiográfico.

"Nunca he hablado de esto porque nunca me ha interesado, la verdad, y escojo qué contestar. Para mí es una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así. Y también pienso en que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo", declaró Elizabeth Gutiérrez a propósito del tema del momento.

Por otro lado, el romance de Jacky Bracamontes y William Levy surgió cuando ambos protagonizaron la telenovela "Sortilegio" (2009) -producción de Carla Estrada para Televisa-, y la ex Nuestra Belleza México (2000) contó en su libro que cuando estuvo con Levy tenía la impresión de que el histrión estaba separado de su esposa. Pero ¡oh, sorpresa!, la relación terminó cuando él le reveló que Elizabeth estaba embarazada de su segunda hija.

Y todo apunta que ese fue el motivo por el que la guapa actriz y empresaria, dijo tirando una indirecta a la también modelo mexicana: "Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre. Yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos. Entonces pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién".

No obstante, ante sus declaraciones a la prensa, Elizabeth Gutiérrez también reveló que admiraba a la actriz de telenovelas, aunque ahora se siente decepcionada:

"Entre mujeres es muy feo hablar esas cosas... Yo la admiraba a esa persona. Yo pensaba que era una persona admirable, que era una buena mujer. Desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella, nadie me lo contó, yo estaba en México, yo lo viví, entonces después escribe un libro y quiere verse como una víctima cuando no lo es. Poner esa parte de que me embaracé, se me hace un poquito de mal gusto, pero bueno, no pasa nada, le deseo toda la felicidad del mundo".

Además, y para cerrar con broche de oro, Elizabeth envió un contundente mensaje a Jacky, haciendo referencia a que cuando no se carece de una familia, también se carece de sentido común y del daño que se hace a terceras personas:

Jacky Bracamontes lanza contundente mensaje ante señalamientos de Elizabeth Gutiérrez. Foto Historias Instagram Jacky Bracamontes

"Creo que cuando tú tienes familia, te das cuenta del valor de una familia y en ese momento ella no tenía familia. Imagino que, si alguien se porta de la manera en que ella se portó con mi pareja, a su pareja actual no creo que le gustaría. Pero está bien, porque uno aprende, uno madura con el tiempo, y siento que cuando uno tiene familia, sabe valorar".

Pero ha sido la actriz mexicana, quien se ha encargado de replicar una entrevista en la que habla de que ella está hecha para ser madre -no en balde tiene cinco hijas-, y literalmente dio cachetada con guante blanco a Elizabeth con un claro mensaje a través de sus historias de Instagram: "Dios me premió con 5!!! So blessed [Tan bendecida]", lo que deja claro que en ningún momento quiso retener al actor por ningún motivo y menos con un hijo.

