J-Rod continúa: López, Rodríguez dicen que todavía están juntos

Tras causar una catástrofe en el medio del espectáculo estadounidense e internacional con su ruptura amorosa, la cantante Jennifer Lopez y el beisbolista Alex Rodríguez siguen juntos y recientemente, ambos han revelado la verdad de su historia de amor.

J-Lo y A-Rod siguen siendo J-Rod. Jennifer López y Alex Rodríguez dijeron el sábado que las notas sobre su separación son falsas y están trabajando en mantener dicha relación que tan feliz los ha hecho.

Fue el viernes pasado que varios informes basados en fuentes anónimas dijeron que el actor estrella del pop y el ex jugador del béisbol habían cancelado su compromiso de dos años. La pareja comenzó a salir a principios de 2017.

"Todos los informes son inexactos", dijo el comunicado conjunto el sábado "de Jennifer y Alex", enviado por correo electrónico a The Associated Press por representantes. "Estamos trabajando en algunas cosas".

La Page Six del New York Post fue la primera en informar que la pareja se había separado. La pareja de una de las cantantes más famosas y el ex pelotero de Los Yanquis recibió el apodo de "J-Rod" hace tres años después de que aparecieron en la portada de la revista Vanity Fair, líder en los espectáculos en Estados Unidos.

Y es que, tras el escándalo de Lopez y Rodríguez, fue debido a que una fuente reveló a Page Six: "El escándalo de Madison LeCroy fue la razón por la que finalmente se separaron. Ya había problemas, pero a Jennifer le dio mucha vergüenza".

Por su parte, ha sido la propia J.Lo que ha contado que recientemente ella y A-Rod, de 45 años, vieron a un terapeuta durante la cuarentena: "Ha sido realmente muy bueno. Nos pusimos manos a la obra. Hicimos terapia", dijo a Allure, cuando hizo la portada del 30 aniversario, en la que apareció con un nuevo cambio de look.

La "Diva del Bronx" de 51 años cree que dicha terapia les ayudó durante el encierro por la pandemia generada por el Covid-19: "Creo que fue realmente útil para nosotros en nuestra relación", dijo. Los representantes de López y de Rodríguez no han realizado comentarios al respecto.

