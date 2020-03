J Balvin propone ser escuchado durante cuarentena por Coronavirus

Pasarla bien con su música, es lo que sugiere el reggaetonero J Balvin invitando a sus seguidores de Twitter y al púbico en general, durante la cuarentena que se está viviendo de manera forzosa alrededor del planeta Tierra ante la presencia del Coronavirus.

Desde su cuenta oficial de Twitter, el colombiano invitó a sus fans a través de un vídeo, a escucharlo durante el tiempo de receso que se va a pasar en casa a consecuencia del Covid-19.

Familia de USA y Puerto Rico! Hoy me apodero de @UforiaMusica para llevar mi nuevo álbum #Colores a sus casas ���� Prende la radio o descarga la aplicación y sintoniza tu estación urbana favorita a las 7 PM EDT/6 PM CT/ 4 PM PDT/ 8 PM Miami �� pic.twitter.com/rN5meyqMzB — J BALVIN (@JBALVIN) March 19, 2020

El cantante expresó el siguiente mensaje: "Saludos, mi gente... En estos días de pasarla en casa, qué mas que con del álbum "Colores", aquí en el take over (toma el control) en Euforia... J Balvin... like out (me gusta)..."

Como es de esperarse, a pesar del Covid-19, las reacciones de los internautas y usuarios de la red no se hicieron esperar y a tres horas de haber compartido el clip, se ha hecho tendencia, logrando un total de 2,3 mil likes y un sinfín de reproducciones.

"Salvaste mi cuarentena @JBALVIN, has pintado mis días grises de #Colores si eso no es amor, yo ya no sé", "Imagínense aquel fiestón poniendo solo #YHLQMDLG y #Colores", "J Balvin salvándonos en la cuarentena", "hilo con frases de #colores by j balvin", "#Colores es tendencia por el más reciente álbum de J Balvin así titulado que acaba de ser lanzado", fueron algunos de los mensajes que los fans de Balvin twittearon en la red.

El paisa J Balvin es tan grande que con su album #Colores contagio a la Reina Isabel II de su flow pic.twitter.com/tEZBVdHXzK — la niña e medellin (@MoritePiroba) March 20, 2020

Otro centenar de comentarios más son los que han hecho de esta publicación del colombiano, toda una tendencia.

Además, los memes, han protagonizado algunas de las más graciosas y creativas publicaciones, aludiendo al título del álbum "Colores" material que ha sido todo un éxito, pues canciones como "Amarillo", "Rojo", "Blanco", son temas que corean desde los más chicos hasta los más grandes que gustan de la música de J Balvin.

Yo escuchando el nuevo disco de J Balvin #Colores pic.twitter.com/fOUw6141K4 — Pablo (@jpabloV_12) March 20, 2020

La actriz mexicana, Nora Salinas, también protagonizó una de las representaciones por su entrañable personaje de "La tía Pelucas" de la telenovela "Carita de ángel" de Televisa.

En resumen, los internautas han hecho toda una fiesta en la red social, dejando en claro que están más que agradecidos con la sugerencia de su ídolo, de escuchar su música en este tiempo de receso global.