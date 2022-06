J Balvin acepta disculpas de Christian Nodal: ‘Es un caballero’, dice

Tras varios días de declaraciones cruzadas entre Christian Nodal y J Balvin, el cantante de música regional mexicana ofreció disculpas al reguetonero luego de dedicarle una canción al estilo “tiradera”, como Residente, luego que consideró que el colombiano se había burlado de su apariencia en redes sociales.

Sin embargo, durante un concierto en Morelia, Michoacán, el ex de Belinda se retractó de lo que había dicho e hizo reaccionar a J Balvin, quien aceptó las disculpas públicas del intérprete de “Ya no somos ni seremos” y dejó ver que ya hicieron las paces.

En sus redes sociales, J Balvin compartió unas palabras sobre lo ocurrido con Christian Nodal y no sólo reaccionó a la disculpa, sino que también aseguró que el cantante de banda “es un caballero”, además de admitir que esto le ha dejado una lección y que él tampoco es nadie para juzgarlo.

La disculpa de Nodal

Tras lanzar “Girasol”, el tema dedicado a J Balvin, Christian Nodal se arrepintió de todo y durante un concierto realizado el pasado sábado señaló frente al público que se sentía mal por haber sacado el tema, aunque sostuvo en parte fue una respuesta por todas las reacciones y críticas que ha tenido en los últimos meses, tras su truene con Belinda.

“Me arrepentí y me arrepiento, ya no hay manera de parar nada, va a salir, pero quiero decirles algo, ¿ok? No hay que ser mierd*s nunca en la vida, porque estas cosas pasan cuando no se es consciente de cuánto daño podemos hacer a las personas. Respétense y respeten a los demás. Hay que amarnos mucho”, manifestó el cantante.

Esto dijo el reguetonero

En sus historias de Instagram, J Balvin aceptó las disculpas de Christian Nodal y también se las ofreció, dejando ver que ya habían tenido un tipo de comunicación y que todo se había arreglado entre ellos, pues admitió que el mexicano no pasa por un buen momento.

“Me pidió disculpas públicas y públicamente también yo lo hago, un caballero en hacer lo que hizo y respeto eso más que nadie y que no mintió, no mintió en esa conversación, ya quedó todo”, dijo el colombiano en un video.

Asimismo, señaló que es importante tomar conciencia debido a que son figuras públicas con millones de seguidores en redes sociales por lo que deben tener cuidado con lo que publican, por lo que consideró que esto le ha dejado una elección.

“Aquí estamos en buena vibra. Paz, yo no soy nadie pa juzgar a quién, no soy el dueño de la verdad y nunca lo seré. Al final nos sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad dar un buen ejemplo, por lo menos”, dijo y dio carpetazo final a esta polémica que se levantó con Christian Nodal.





