Ivonne Montero ventila mensaje donde Daniella le pide disculpas y presume que la dejó en visto

Durante la estancia en La Casa de los Famosos varios famosos sacaron lo mejor y peor de sí, dándose constantes enfrentamientos, tal fue el caso de Daniella Navarro e Ivonne Montero, quienes en repetidas ocasiones se enfrentaron y se dijeron hasta de lo que no, por lo que el arrepentimiento llegó para la modelo venezolana quien no dudó en disculparse con la ganadora del reality de Telemundo, quien no dudó en presumir que la dejó en vista.

Recordemos que en una ocasión Daniella Navarro acorraló en el baño a la actriz de la telenovela La Loba y ahí comenzó a insultarla hasta que se cansó. En este sentido, Ivonne Montero, -quien ha sido cuestionada sobre la actitud de todos los participantes con los que convivió durante días-, ventiló que Navarro se comunicó con ella a través de Instagram en donde le dejó un mensaje en donde lamentaba las ofensas que le había hecho dentro del reality show.

“Pues mira, sí me envió un mensaje... a los dos días me envió un mensaje por Instagram, en donde se disculpaba conmigo y me decía que no estuvo nunca de acuerdo con mi forma de jugar, que eso no lo iba a cambiar”, señaló Ivonne Montero durante una entrevista para el canal de Youtube, ChismecitoChannel.

Pero no fue todo, ya que la actriz mexicana indicó que Daniella le había escrito que ella había ganado La Casa de los Famosos por haber seguido sus consejos. “Y que yo había ganado justo por haber seguido su consejo, de no perder el foco por mi hija, que bueno, eso lo tuve claro desde el principio, pasa que sí estaba perdida, pero su consejo más bien me hizo hablar con ellos”, expresó Ivonne Montero.

Acto seguido, Montero mencionó que Daniella Navarro le pidió disculpas pero consideró que no merecía una respuesta de su parte por lo que la dejó en visto. “Después (Daniella) me pidió disculpas por el trato que me dio en la bañera y me dijo, ‘esto no me define’ y la verdad es que fue como, no te define, ok, pero la verdad es que no solo fue eso, fue como un constante patrón de groserías, de gritonizas, no sólo conmigo, sino en general, de obscenidades, de malas palabras, de un mínimo de conciencia de sus actos y de un mínimo de empatía con mi persona”.

Montero aseguró que la modelo venezolana también se dirigió a su hija, a quien también le pidió disculpas por su comportamiento. “Incluso le mando disculpas a Antonella, en caso de que ella hubiera visto algo de este sometimiento a mi persona. Y la verdad es que yo me quedo con lo que ella me ofreció dentro de la casa. Yo me quedo con lo que yo vi dentro de la casa, no con estas últimas palabras que me acaba de dar”, dijo la mexicana.

“Por supuesto que recibo sus disculpas, no le contesté sinceramente, no lo pienso hacer, pero bueno... qué bueno que al final recapacitó un poco. No sabemos si fue de dientes para afuera, pero bueno, está bien. Pero yo me quedó con lo que ella me demostró dentro de la casa y por eso estuvo afuera. Y todavía cuando nos enlazaron, ya estando ella afuera que me dijo, ‘eres una venenosa y que no merecía ganar y que no era ganadora’, pues me quedo con eso y la verdad es que ella no tiene ese nivel de conciencia ni por ser mamá”, agregó Ivonne Montero.

