Ivonne Montero revive el amor con su pareja de hace 17 años

Ivonne García Macedo, más conocida como Ivonne Montero, es una actriz mexicana, conocida por su participaciones en cine como "El Tigre de Santa Julia" o " La Loba", aunque su más reciente aparición en televisión fue en "Por amar sin ley", telenovela de Televisa del 2019.

En entrevista para "De Primera Mano" que conduce Gustavo Adolfo Infante y Mónica Noguera, la también cantante contó que se ha dado una nueva oportunidad en el amor sorpresivamente con un viejo amor, del que fue novia antes de que ella se fuera a vivir a Miami; precisamente eso fue lo que terminó con la relación.

Y pese a que por muchos años, Ivonne ha pasado por situaciones complicadas en el amor sin poder encontrar una pareja estable, decidió retomar la relación que dio por terminada hace 17 años.

Sin embargo la guapa actriz dijo que sus relaciones no han sido duraderas debido a que no ha elegido bien a sus parejas además de ser muy permisible con sus galanes.

"Eso exactamente, soy mucho de corazón, siempre me doy la opotunidad, yo creo que desde que nació Antonella y que tuve toda esa experiencia con el papá de mi hija, aprendí bastante", dijo.

También contó cómo fue el acercamiento con el galán con el que hoy en día se ha dado una segunda oportunidad de amar:

"El último mes que yo estuve en México, un ex novio estuvo acercándose. Me habló un día para saludarme y le dije: 'No pues me voy a vivir a otro lado'. 'Y me dijo: no, ¿cómo crees? ¿qué necesitas?...' y empezó a procurarme y al final pues me dice ¿qué onda? ¿cómo ves si lo intentamos?'...", confesó la cantante.

Hace tiempo Ivonne Montero se fue a vivir a Cancún con el fin de cuidar de su hija por su salud, ya que tiene problemas en el corazón.

"Dije, bueno intentémoslo. Él es director, dirige comerciales desde hace muchos años, yo lo conocí en un casting", señaló.

Aunque la también cantante no reveló el nombre de su ex y ahora nuevo amor, dio pistas de su identidad; dijo que es nacionalidad chilena y se didica a producir comerciales. Y según el programa, puede tratarse de Ignacio Cox.

"Estoy tranquila, a la expectativa, emocionada de recomenzar una relacion con esta persona que siempre ha estado presente en mi vida, fuimos novios hace 17 años. Él es chileno y pues contenta por ese lado", contó.

Aunque dejó claro que la idea de casarse no está en sus planes, pues si la relación funcionara ella no aceptaría unir su vida en matrimonio.

"No ahí sí no, no lo haría, no, prefiero así, de corazón, de palabra, casarme no", finalizó.

