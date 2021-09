Ivonne Montero asegura que Humberto Zurita la agredió cuando trabajaban juntos

Desafortunadamente Ivonne Montero es una de las tantas famosas que ha sufrido de violencia física y psicologica durante sus relaciones, sin embargo, esto no sólo lo ha vivido en pareja, sino que aseguró que la vivió con el actor Humberto Zurita durante un proyecto.

Fue durante una entrevista con el programa Sale el Sol que Ivonne Montero confesó que fue víctima de violencia por parte del actor cuando trabajaron en la telenovela Secretos del Alma. La actriz compartió que fue en el set del melodrama de TV Azteca que salió al aire en 2008, donde era protagónica, que tenía escenas de ósculos muy apasionados con el histrión, pero al terminar y escuchar el "corte", él la empujaba.

"Llegó un momento que sí hubo una falta de respeto sí se tornó en una agresión física. De pronto teníamos una escena de besos, me besaba como nadie, porque eso sí lo hacía, y de repente me empujaba, me quitaba de un empujón. Nunca entendí la razón, yo siempre me porté igual, siempre he sido muy respetuosa de mis compañeros", dijo.

Montero agregó que un día ya no aguantó y decidió alzar la voz, por lo que hubo un encontronazo muy fuerte cuando las cámaras se apagaron.

Anteriormente, Zurita ya había dicho en el mismo programa que no había agredido a Ivonne, sólo le había reclamado que se tardaba mucho maquillándose. "No tengo nada que decir al respecto en ese sentido, si ella no se sintió bien a mi lado, lo siento mucho. En algún momento pudimos haber tenido, no sé, diferencias.

"Alguna vez le reclamé que se tardaba un poco en maquillarse, pero punto ¿no? O sea, fue ese momento y ya. No tengo ningún sentimiento malo hacia su persona, al contrario, la respeto mucho", indicó Héctor.

Como era de esperarse las declaraciones de Ivonne Montero dividieron opiniones en las redes sociales. "Y en esa novela se veía que tenían tanta química, que triste que hayas pasado ese tipo de situaciones", "Aquí hay una linea muy delgada entre lo que una persona ve como maltrato a lo que es maltrato en realidad", "Pues es q tu tbn Montero te escoges y relacionas con cda fichita,que aguas! Parece q escoges el mismo patrón q el anterior", son algunos de los comentarios en las redes sociales.

