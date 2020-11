Itatí Cantoral y la prueba de que no olvida a Eduardo Santamarina

Una de las invitadas de lujo de la pasada emisión de ¿Quién es la Máscara?, programa conducido por Omar Chaparro, fue la actriz Itatí Cantoral, quien sorprendió al público televidente y a sus compañeros al dejar entrever que no ha olvidado a su ex pareja, Eduardo Santamarina.

Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina contrajeron matrimonio en 1999, sin embargo, su historia de amor, terminó en el 2003 en medio de un escándalo, pues se rumoró que Susana González había sido la tercera en discordia. Los actores tuvieron dos hijos en común, los cuales hoy en día son todos unos galanes.

Tras su participación en ¿Quién es la Máscara?, la protagonista de la novela La mexicana y el güero sorprendió al público; primero por que fue evidenciada por Omar Chaparro, quien le recordó a la actriz el penoso momento que vivió hace unos años y segundo porque causó revuelo al adivinar que la persona que estaba detrás del personaje de un oso polar era su ex Eduardo Santamarina.

Fue el 11 de diciembre pero del año 2016 cuando Itatí Cantoral cantó 'La Guadalupana' durante las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en vivo para millones de fieles, sin embargo, la interpretación de Itatí no fue del agrado, pues la actriz fue severamente criticada, ya que muchos aseguraron que la protaagonista de la novela La mexicana y el güero estaba ebria.

¿Nunca te invitaron a participar aquí?", preguntó Chaparro a Itatí. A lo que ella respondió: "No, porque hubiera ganado". "Sabes qué? seguramente hubieras ganado pero también te hubiéramos descubierto, porque si hubieras cantado La Guadalupana, mira devolada", añadió el conductor. A lo que Itatí no dudó en cantar "La Guadalupana" para dejar claro que no le molesta que le recuerden aquel momento.

Sin embargo, otros de los momentos que causó sensación fue cuando la actriz descubrió que el personaje que estaba detrás de la máscara era Eduardo Santamarina. Eduardo fue cuestionado por Chaparro sobre qué pensaba de la invitada especial, Itatí Cantoral a lo que dijo "es muy guapa".

Cuando la actriz fue cuestionada sobre quién se encontraba bajo la máscara del oso polar dijo: “A mí me parece que sí es cantante, pero por como se mueve creo que también es bailarín. Ya sé quién es, Eduardo Santamarina, y trae a los gemelos adentro”, dijo. Está declaraación causó risas en el público y sus compañeros.

Efectivamente, Itatí Cantoral adivnó de quién se trataba razón por la que la actriz y su ex se volvieron tendencia en las redes sociales y muchos de los usuaarios aseguran que Cantoral no ha podido olvidar a Eduardo.

