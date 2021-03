Itatí Cantoral revela a Escorpión Dorado la propuesta indecorosa que le hizo actor

Tras la sorpresa que ha causado durante los últimos meses en el medio del espectáculo, sobre revelaciones de mujeres y actrices de que han sido violentadas en su integridad tanto física como moral y psicológica por otros famosos, la actriz Itatí Cantoral se sumó a las filas y reveló una petición que le hizo famoso actor mientras se encontraba en la grabación de una telenovela.

Fue en entrevista con el youtuber Escorpión Dorado, que Itatí Cantoral -quien es considerada como una de las reinas de las telenovelas- detalló a través de la relajada charla, que también fue víctima del abuso de poder de un hombre del medio.

Sobre la pregunta de Escorpión Dorado sobre si la actriz había tenido problemas con algún compañero del medio, Itatí Cantoral contó de lo más relajado y entre risas: "Un ca**ón que quería abusar de mí, y luego ¿qué crees? que no lo hizo, se lo permití y no lo logró".

"En esta ocasión, esta persona me dijo lo que yo tenía que hacer y si no lo hacía, me sacaba de la telenovela. Y que me tenía que desnudar y meterme a la alberca con él".

Y con el buen humor que caracteriza a Itatí Cantoral, sobre el cuestionamiento a qué le contestó a dicho actor, dijo: "Pues que cómo me iba a desnudar, que estaba loco, si la alberca estaba bien fría, [mientras reían], que ¿por qué no me la ponían a calentar?".

No sin antes, aclarar que las peticiones a ese actor no fueron para nada concedidas y que jamás volverá a trabajar con él: "Con esa persona -dijie-, ¡no vuelvo a trabajar jamás!". Aunque no quiso revelar su nombre.

Pues dijo que para hablar de algo tan serio como el tema de abuso de cualquier tipo contra la mujer, habría tenido que hacerlo en su momento y como el problema se solucionó de inmediato por la producción y por la televisora que la había contratado, pues ya no tenía caso revelar de quién se trata.