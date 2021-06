Itatí Cantoral recuerda a Eduardo Santamarina y confiesa que “todo tiene gigantesco”

Hace unos días, la conocida actriz Itatí Cantoral, quien dio vida al inmemorable personaje de Soraya Montenegro en María la del Barrio, historia protagonizada por Thalía y Fernando Colunga, fue invitada al programa de Youtube de Yordi Rosado, donde recordó a su ex, Eduardo Santamarina, de quien dijo que ella estaba encantada con el famoso pues "todo tiene gigantescto".

La actriz de Televisa se expresó como nunca de Eduardo Santamarina luego de que su matrimonio acabara en medio de un escándalo luego de que la también actriz, Susana González fuera señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Itatí Cantoral y Santamarina.

Tras varios años de estar separados, la estrella de telenovelas de Televisa dejó atrás el escándalo de infidelidad y recordó parte de lo que vivió con el actor entre los años 1999-2004, cómo se enamoró de él, y no precisamente por su linda cara, pues la famosa aseguró que el galán tiene con que defenderse.

Lee también: Así se veía Ana Martín en El Pecado de Oyuki, presume un par de pinturas

“Dios mío, imagínate que con una sola mirada salieron son dos hijos, todo lo tiene gigantesco. ¡Ay Dios mío!", indicó la famosa antes de enviarle el siguiente mensaje a la pareja de su ex. " ¡Lo que se está saboreando Mayrín Villanueva!”, confesó Itatí Cantoral.

Durante la entrevista con Yordi Rosado, Itatí Cantoral, también confesó que el tema de infidelidad ya quedó en el pasado e incluso se lleva muy bien con la actual pareja de su ex. “Yo me llevo muy bien con Mayrín, pero se llevan más nuestras hijas (María Itatí y Julia). Las hijas sí se quedan a dormir, se buscan para verse, sí son muy amigas y ellas solitas se hicieron”, expresó.

La actriz de María la del Barrio aprovechó para aclarar que no solo Eduardo Santamarina le fue infiel con Susana González, pues ella aplicó el dicho "un clavo saca a otros clavo", pues también tuvo un romance con el actor, Gabriel Porras, cuando aún no se divorciaba del actor.

Lee también: Malillany Marín se quita la falda y luce curvas en colorido bañador

“Yo empecé a salir con otra persona que se llama Gabriel Porras, y no estaba yo divorciada. Yo ya no sé quién salió primero con quien. Más allá de eso, me cambié de empresa. Yo siempre he sido muy derecha. Me sentía como que me alejé de lo de Susana… y dije: ‘Que me diga muchas cosas bonitas Gabriel Porras, ya con eso no me voy a sentir mal, entonces, yo me sentía culpable también porque decía, yo también lo hice, entonces no la odiaba”, indicó la famosa.