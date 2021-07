Itatí Cantoral emparenta con Gloria Trevi tras Primera Comunión de su hija María Itatí

Si ya eran amigas desde hace tiempo la actriz Itatí Cantoral y la cantante Gloria Trevi, ahora emparentan y se han vuelto comadres (con sus respectivos esposos) tras la Primera Comunión de María Itatí, hija de la actriz de telenovelas como "La Mexicana y el Güero" (2020-2021) de Televisa.

Fue el sábado pasado 17 de julio que se llevó a cabo la Primera Comunión de la hija de Itatí Cantoral y Carlos Alberto Cruz en una elegante iglesia -a la interperie- de la Ciudad de México adornada con flores blancas en el piso que además recibió al número de personas permitidas por la contigencia sanitaria del Covid-19.

La estrella de las telenovelas, llegó al recinto católico acompañada del padre de María Itatí y de sus dos hijos mayores, los gemelos Eduardo y Roberto -hijos del también actor Eduardo Santamarina-. Sin embargo, un momento emotivo, fue cuando en medio del sermón y los cánticos de la ceremonia religiosa, Iatí Cantoral no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto.

A la ceremonia asistireron los medios de comunicación requeridos; pero fue el periodista Edén Dorantes, quien a través de su cuenta de Instagram y canal oficial de YouTube, compartió los momentos más importantes del evento familiar.

Mismos a los que la recordada villana de "María la del Barrio" (1995-1996) -Soraya Montenegro-, respondió a los cuestionamientos sobre sus lágrimas en medio del evento; así lo dijo:

"Yo creo que todas las mamás lloran en un momento así, es una celebración única, es darle la esperanza, fe, es mi hija, mi ángel, lo mejor que me ha dado la vida. Hermoso momento, inolvidable, te juro que dije: 'No voy a llorar, se me van a despegar las pestañas carísimas'...".

Por otro lado, la hija del finado compositor Roberto Cantoral, reveló cómo fue que se originó la idea de convertirse en comadre de Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez: "La madrina más importante, fue la elegida, la verdad es que estábamos en McAllen y mi compadre Armando me lo propuso y aquí estamos".

Gloria Trevi, la famosa madrina de la única hija mujer de la actriz de 46 años, también expresó a la prensa su felicidad y su sentir al haberse convertido en comadre de Itatí: "Muy especial, yo creo que para cualquier persona que recibe a Dios en su corazón, en su vida, va a contar conmigo para todo, para sus momentos difíciles, Dios me dé vida y salud".

A través de sus cuentas oificiales de Instagram, tanto Itatí Cantoral como Gloria Trevi, compartieron algunas imágenes de lo que fue la ceremonia religiosa y la recepción que se llevó a acabo después de que María Itatí recibiera a Dios a través de la hostia por primera vez y la fé en su corazón.

Cabe destacar que tanto la madrina de lujo como la madre, la festejada y sus familiares, lucieron sus mejores atuendos para el día del evento.

