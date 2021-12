Itatí Cantoral demuestra que su hijo superó en lo guapo a Eduardo Santamarina

Hace 20 años, cuando estaban todavía casados (1999-2004) Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral -cuando se creía que eran unas de las parejas más sólidas del espectáculo-, procrearon a sus hijos Roberto Miguel y José Eduardo, quienes ahora son todos unos galanes y así lo demostró la actriz tras presumir que uno de sus gemelos ha superado la galanura de su padre.

Como la 'mamá gallina' que ha demostrado ser, Itatí Cantoral siempre presume a sus tres hijos, los gemelos Roberto Miguel y José Eduardo, y su tercera hija María Itatí, fruto del amor de su entonces pareja Carlos Alberto Cruz, con quien estuvo a su lado de 2008 a 2017.

Y el pasado lunes, la actriz que en 1995 dio vida a la recordada villana Soraya Montenegro en "María la del Barrio" compartió una postal de ella con Roberto Miguel, uno de sus hijos, desde algún lugar del mundo, donde se encuentra de vacaciones con su familia.

"Abordando en la estación 9 y 3/4 #vacation #vacacion #familia #juntos", escribió Itatí Cantoral, a la par de su postal en la que además de lucir cuerpazo en blusa pegadita y short, también presumió que su hijo Roberto es todo un galán y supera a su propio padre, quien este 2021 interpretó al malvado Octavio 'El Toro' Toscano en la telenovela "La Desalmada".

Ambos, parecen estar desafiando al frío que ya hace casi en todo el mundo, y se ve que el lugar que visitaron (que parece ser un parque de diversiones en Estados Unidos) también ha bajado el termómetro considerablemente después del tremendo calor del verano.

A esto, los fans de la también cantante han reaccionado, indicando que el chico se parece mucho al ahora esposo de la también actriz Mayrín Villanueva, y entre algunos comentarios se lee: "Estaba frío en la estación" por parte de un seguidor.

Otros mensajes que hacen alusión al gran parecido del chico con su padre dice: "Muy parecido a su padre", "Bellos", "La magia existe, la magia sos vos", Que disfruten mucho", "Les amo", "Par de guapos", "Unos pasajeros hermosos a bordo", son otros de los casi 200 mensajes que reflejan el cariño de los seguidores de Itatí Cantoral.

Alrededor de 26 mil fanáticos son los que han reaccionado con la foto publicada la mañana del pasado lunes y los corazones rojos o han podido faltar.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!