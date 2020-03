Itatí Cantoral compite con Érika Buenfil en TikTok

Hace unos días el mundo se sorprendió al ver a la actriz Érika Buenfil en una nueva faceta de su vida, la de ser influencer en TikTok, y recientemente la que también asombró fue Itatí Cantoral, quien decidió seguirle los pasos a su colega. Sin embargo, bien dice la frase el alumno supera al maestro, pues Itatí Cantoral destronó a Érika Buenfil con su reto viral #malditalisiadachallenge.

Itatí le siguió los pasos a Érika Buenfil y lanzó el reto sus seguidores con la famosa frase "maldita lisiada", la cual se escuchó en la telenovela María, la del barrio, al intérpretar a Soraya Montenegro, y que hoy en día es la frase más recordada por millones de personas.

Tras el lanzamiento de Itatí Cantoral de #MalditaLisiadaChallenge en versión remix y hasta con coreografía, miles de personas se han unido al reto de Soraya Montenegro. Al igual que Érika Buenfil, Itatí Cantoral ha causado furor entre sus fans.

“¿Qué haces besando a la lisiada?”, dice Itatí al inicio del clip. Posteriormente inicia la música en la que se repite “maldita lisiada”. "Te invito a hacer el #Malditalisiadachallenge en TikTok agréguenme", escribió Itatí.

Hasta el momento el video cuenta con más de 400 mil reproducciones. Itatí Cantoral se ha convertido en la nueva tía de TikTok. "Saludos desde Ecuador” , “ Hasta para bailar eres la mejor”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.



Hace unos días Itatí Cantoral fue invitada al programa El Minuto que cambió mi vida, en donde fue entrevistada por el periodista Gustavo Adolfo en donde reveló el día que se enteró que Eduardo Santamarina le había hecho infiel con Susana González.

"Me entero, por la de, como yo entro a trabajar a Televisa muy chiquita, las personas que están en el camerino para darte los camerinos, la señora me conocía de hace mucho tiempo, en aquel momento llamabas a los camerinos, entonces yo llamó y la del camerino me dice la del camerino hay señora no se que decirle, es que se meten a los camerinos", señaló.

Cantoral señaló que después de unos años se encontró a Susana González en un gimnasio y que cuando la vio a ella intentó irse, sin embargo, ella le dijo hola, y Susana se puso en una corredora por un lado de ella.