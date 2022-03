Itatí Cantoral comparte foto de su juventud y presume indiscutible belleza

Para nadie es secreto que la reconocida actriz Itatí Cantoral por su papel de Soraya Montegro en la telenovela María la del Barrio, es una de las mujeres más bellas del medio del espectáculo y durante su juventud provocó más de un paro cardiaco con su indiscutible belleza, tal y como lo confirmó en una reciente publicación en la que reveló cómo era durante está etapa de su vida.

Desde su perfil de Instagram, la estrella de televisión compartió la halagada instantánea de su juventud en donde aparece con un sencillo pero elegante vestido blanco con el que resaltó su esbelta figura. Itatí Cantoral complementó su look con su melena ondulada suelta y un natural maquillaje que la hizo lucir dibvina.

" La vida está hecha de recuerdos", escribió la destacada intérprete de telenovelas como, Hasta que el dinero nos separe, Silvia Pinal, frente a ti, Salud, dinero y amor, entre otras.

Ante su publicación en Instagram, la exesposa de Eduardo Santamarina recibió cientos de comentarios en donde sus fans le hicieron saber lo radiante y hermosa que lucía durante su juventud, y que pese a que ya han pasado bastantes años, ella sigue luciendo divina y brillando en las pantallas.

"A no inventes que hermosa", "Ah no, pero que hermosa!! Te pasaste", "Tan pero tan BONITA", "Aún siguen bella, Qué bonita estás Itatí una bebita no cambias .Bendiciones", "Hermosa como siempre", "La más hermosa siempre ", son algunos de los halagos que la artista originaria de la Ciudad de México recibió en la publicación que ya superó los 20 mi Me Gusta.

Cabe mencionar que actualmente Itatí Cantoral disfruta del éxito que ha tenido el reestreno del montaje teatral de Sola en la Oscuridad, proyecto en el que ha sido ovacionada por su personaje de Susy Hendrix, quien es una mujer ciega que se queda desprotegida y debe de luchar contra unos hombres que se meten a su apartamento.

"Gracias a todos, a Morris Gilbert, al maravilloso director Enrique Singer, que quería desde hace tanto tiempo que me dirigiera. A todos los actores que somos una familia, un equipo esta obra es para ustedes", expresó Itatí Cantoral al final de la función en el Teatro San Rafael.

