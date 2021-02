Itatí Cantoral apoya a Thalía, en caso de su abuela Eva Mange

Hace 30 años Itatí Cantoral le hizo la vida imposible a Thalía, con el personaje con el que aún la conocen en el mundo de las telenovelas, como Soraya Montenegro en María Mercedes, sin embargo siempre han sido buenas amigas y esta vez la apoya por el caso de su abuela Eva Mange.

La actriz Itatí Cantoral quien llamara ‘Marginal’ a María Mercedes interpretado por Thalia, en esta ocasión externó su apoyo por el momento difícil por el que está pasando su abuelita Eva Mange, en el caso del asilo que fue denunciado y cerrado, pero ya volvió a abrir.

“Yo quiero muchísimo a la familia de Thalía la conozco desde hace muchos años y amé muchísimo a Yolanda que en paz descanse que fue muy amiga de mi madre y pues fíjate no hay mal que por bien no venga”, expresó la actriz.

Mencionó que es una situación difícil y dura por la que está atravesando la familia de Thalía, porque hay que tratar con dignidad a los adultos mayores, además de que ha unido a Laura Zapata y a la cantante: “las unió, son una familia unida, que es lo que siempre quiso su mamá”, comentó.

Agregó que se debe de cuidar con responsabilidad a las personas que son adultos mayores, y quienes se dedican al servicio de los ancianos, deben tener mejor trato hacia ellos y hacerlo con amor, de lo contrario deben pagar con la cárcel.

Sobre las opiniones que dio la enfermera sobre Laura Zapata, solo comentó que no todos los que hacen la labor de enfermería muestran irresponsabilidad, ya que se encargan de salvar vidas, y más en estos tiempos de pandemia, pero como en muchos otros trabajos existen personas que hacen las cosas sin amor.

“Lo único que sí quiero decir es que ojalá que la metan presa, no nada más a ella, sino a todas las enfermeras y enfermeros que abusen de su trabajo, por supuesto que merecen cárcel”, reiteró.

Añadió que este tipo de abusos hacia ancianos como hacia los niños debe ser penalizado, y que deben de retirarle la licencia para seguir ejerciendo como enfermera, porque así como le pasó a Thalía y Laura Zapata puede ser la abuela de cualquier otra persona.

“Esa gente no debe de tratar con ancianos, debemos de ser honestos en la vida, si a ti no te gusta cuidar a niños o no tienes paciencia con gente mayor dedícate a otra cosa, pero si cobras un sueldo lo tienes que hacer bien, si no es negligencia y seguramente vas a terminar en la cárcel”, señaló.

Finalmente, mencionó que pasará el Día del Amor y la Amistad en Guadalajara, celebrando con una carne asada al lado de sus hijos y familiares, y que por el momento no hay galán en puerta.