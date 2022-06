Issabela Camil revela si trabajaría con Aracely Arámbula; pues ambas fueron pareja de Luis Miguel

La actriz Issabela Camil reveló ante cámaras y micrófonos, si podría trabajar con su colega Aracely Arámbula debido a que ambas fueron pareja del controvertido cantante Luis Miguel; y no sólo eso, sino que además, 'la Chule' tuvo dos hijos del llamado 'El Sol de México'.

Fue en entrevista con varios medios de comunicación que la hoy esposa del también actor y cantante Sergio Mayer, que habló entre otras cosas del "enfado" que le causan tantas insinuaciones hacia su esposo, quien de 2018 al 2021 fungió como diputado federal por dos alcaldías de la Ciudad de México.

Y es que tras más de 15 años de estar casada con Sergio Mayer, ex integrante del recordado grupo mexicano "Garibaldi", Issabela Camil y su esposo, han sido señalados constantemente por diversos motivos. Y por si fuera poco, en los últimos tiempos, Mayer ha sido acusado por tráfico de influencias luego de intervenir en asuntos que se presume, son de supuesto abuso sexual y algunos otros temas, de los que se ha dicho, utiliza en su propio beneficio.

Lee también: Ellos serán los tres hijos de Aracely Arámbula en La Madrastra

La famosa defendiendo su matrimonio a capa y espada

Por ello, la actriz de "Abismo de Pasión" (2012) en la que precisamente compartió créditos antagónicos junto a Sergio Mayer, no dudó en defender su matrimonio de 17 años: "Llega un momento en que sí me harta y digo '¡Ya! ¿Qué pasa? ¡Ya!'. Siempre", reveló Issabela Camil a los medios de comunicación, mostrando sin ocultar, su enfado o desagrado a la constancia con que son atacados.

Así mismo agregó: "Es válido y la crítica es parte de este terreno [del espectáculo] que uno pisa; simplemente, siento también que, de repente, quieren inventar cosas, se las sacan de no sé donde, de la manga".

Lee también: Livia Brito y Angelique Boyer se enfrentan en los Premios Juventud ¿Quién es la mejor?

Por otro lado, la guapa actriz, aprovechó su momento frente a las cámaras para defender a su marido de las acusaciones de las que últimamente ha sido objeto y aseguró que lo único que el famoso ha hecho es apoyar las causas que cree convenientes: "Sergio está de parte de las víctimas y de la mujer. Ya lo que la ley decida es tema legal, no tiene nada que ver con mi marido".

Y además, Issabela Camil dejó ver que dichos señalamientos son una total mentira, pues dijo: ""La verdad es que no le han podido probar nada de lo que lo culpan".

"No soy celosa, pero además, soy muy segura en mi relación, llevamos 17 años; Sergio es un hombre increíble, no me ha faltado jamás y estoy muy cómoda en mi relación, estoy muy cómoda en mi piel, sé quién soy, sé el compromiso que tenemos como pareja, caminamos, tenemos un proyecto muy importante y eso es lo más valioso", indicó.

Su relación con Aracely Arámbula

Por otro lado, la actriz de telenovelas, fue cuestionada sobre la relación que tiene con su colega, Aracely Arámbula, de quien pocas veces se ha puesto a opinar, pues de sobra se sabe que normalmente no habla de su pasado que implica el romance que tuvo en los 80's con el cantante Luis Miguel, quien al mucho tiempo, también fue pareja de 'la Chule'.

Issabela también fue cuestionada sobre si tiene una enemistad con la protagonista de "La Madrastra" (2022), a lo que la esposa de Sergio Mayer dijo:

"No la conozco bien, pero sí fue a la última obra que hice con Edith González (que en paz descanse), "Entre mujeres". Ella fue a vernos; nos saludó a todas muy cariñosa; nos abrazó y todo. Entonces, no hay nada, no tiene por qué haber ningún tipo de problema".

Y en cuanto al tema de que si tendría algún problema en trabajar junto a la actriz dijo: "No ¿por qué?, No, para nada".

Síguenos en