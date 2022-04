Isabel Pantoja actuará en Chile, Argentina y Perú en regreso a Iberoamérica

La cantante sevillana Isabel Pantoja ha cerrado un total de cuatro fechas para su regreso a los escenarios de Latinoamérica, tras suspender dos conciertos, el 5 y 6 de noviembre de 2021, en el Gran Arena Monticello de Santiago de Chile.

La gira de los cuatro conciertos confirmados, que podría ampliarse en próximas fechas, se iniciará el martes 24 de mayo en el Estadio Luna Park, en Buenos Aires (Argentina), para acudir el 27 y 28 de mayo al Gran Arena at Sun Monticello Grand Casino, en Mostazal (Chile).

La última noche confirmada hasta ahora es la del 1 de junio de 2022, en el Plaza Arena, en Lima (Perú), según se refleja en la página web oficial de la venta de entradas.

Un gran número de asistentes se prevé

En total, el aforo de los cuatro conciertos suma las 27.290 butacas, con la cita en Lima, con 10.000 asientos, como la de mayor aforo. En estos nuevos espectáculos, incluidos en la gira ‘Enamórate’, Isabel Pantoja lleva a los escenarios sus nuevas canciones y todos los clásicos de su carrera. EFE

María Isabel Pantoja Martín de origen español, es una cantante que se caracteriza por su música de coplas y rancheras andaluzas. Posee una discografía de treinta álbumes y ha realizado numerosas giras en España y América Latina. No obstante, pese a anunciar una nueva gira, la intérprete de "Así fue"(1988) no se encuentra en su mejor momento.

No todo es miel sobre hojuelas

Y es que, recientemente se ha dado a conocer que un programa de tv llamado "Viva la Vida", ha revelado que de acuerdo a una crisis económica por la que atraviesa la cantante, las autoridades fiscales españolas estarían a punto de embargarle su propiedad llamada Cantora.

De ser así, se dice que embargo ocurriría el próximo jueves 21 de abril a las 10:30 am. En tanto, varios medios dejan ver que si Isabel Pantoja no saldara sus deudas con la Agencia Tributaria de España, ella misma habría dado la solución; pues según José Antonio Avilés, ha explicado: "Isabel ha conseguido llegar a un acuerdo in extremis con Hacienda y pagará su deuda gracias a una gira de conciertos en Latinoamérica que tiene prevista".

Se presume que según su colaborador, la cantante de 65 años, ya habría presentado los contratos de dichos conciertos en la Agencia Tributaria para constatar su próximo trabajo ante las autoridades y con lo recaudado, pagaría e 80% del adeudo.

"Han establecido también un calendario de pagos que Isabel se ha comprometido a cumplir". Pero si la artista fallara en alguno de esos pagos, tendría que hacer frente a la deuda más intereses y en caso de que esto sucediera, sí que podría perder 'Cantora'.

Con información de ISABEL PANTOJA / Agencia EFE Sevilla, España / Fotografía Instagram Isabel Pantoja

