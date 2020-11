Isabel Lascurain de Pandora se divorcia tras 22 años de matrimonio

Llegó a su fin la sociedad conyugal que unía a la cantante Isabel Lascurain con su todavía esposo José Manuel Álvarez. Fue en una publicación, que Isabel expresó lo difícil que ha sido para ella este momento de su vida, pero que debía compartirlo con sus seguidores, ya que siempre ha tenido el apoyo incondicional y para ella es una manera de corresponderles.

En el video que compartió en Twitter, aseguró que ella y su esposo, el empresario José Manuel Álvarez, tomaron en conjunto la decisión de separarse y finalizar su historia de matrimonio con 22 años de antigüedad.

La cantante pidió prudencia y respeto para su familia, ya que José Manuel y su hijo de 19 años, no son figuras públicas, lo que no les da motivo a sufrir el hostigamiento de los medios del espectáculo y prensa, ya que ellos no han estado nunca frente a las cámaras.

Causa que impulso a Isabel Lascurain, para dar a conocer la noticia de su separación. La intérprete de 'Cómo te va mi amor' y su esposo, formaron una familia unida y llena de amor, junto a su único hijo, pero la pareja tomó la decisión de poner punto final al matrimonio.

Aunque la cantante no dejó claro cuál fue el motivo exacto de su disolución matrimonial, se sabe que ambos han cruzado situaciones complicadas, debido al tan abrumado trabajo de la cantante con su grupo ‘Pandora’.

La misma Isabel Lascurain, confirmó lo especulado, que su familia sufrió los estragos de tanto trabajo de la cantante, en alguna ocasión pretendieron adoptar otro hijo como integrante a su familia, pero la ausencia de la cantante en su hogar, dado el caso la pareja determinó que no podía ser posible, tomando la dura decisión de separarse.