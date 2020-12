¡Irresistible! Fernando Colunga y la vez que posó con poca ropa

Desde hace años, Fernando Colunga, es uno de los galanes más cotizados de la pantalla chica. Con una impecable trayectoria, el actor de Televisa ha sido uno de los favoritos del público mexicano y más aún cuando salen a la luz imágenes del pasado del galán. Tal es el caso en una que posó en el mar con una sexy tanga como muy pocas veces se le ha visto.

En la fotografía aparece Fernando Colunga posando dentro del mar con una tanga negra y sonriendo, y aunque la imagen parece ser de hace varios años, lo que si es cierto es que el actor a sus 54 años sigue deslumbrando a millones de mujeres. Cabe recordar que el rostro de Fernando Colunga comenzó a hacerse popular cuando formó para del programa Plaza Sésamo y una vez que se le dio la oportunidad en aparecer en telenovelas su carrera despuntó.

Y aunque mucho se ha especulado de la vida que lleva Fernando Colunga, ya que ha sido muy reservado en su vida íntima, desde sus amores hasta sus fracasos amorosos, por lo que a lo largo de su carrera se ha visto envuelto en muy pocos escándalos . Sin embargo, mucho se ha rumorado de sus preferencias sexuales por lo que el actor ha preferido mantenerse al margen.

Fue en el año 1998 cuando el actor de Televisa decidió cerrar la puerta de la privacidad luego de mantener un romance con la cantante, Thalía, cuando el amor en ficción traspasó la pantalla, tras garbar María la del Barrio, y que está se hiciera muy pública e incluso lo catalogaran a él como un aprovechado, por querer ganar fama a costillas de la actual esposa de Tommy Mottola, el actor decidió no ventilar más su vida privada.

" Esta relación se degasta y lo que sucede es que te produce, a mi me produjo un descontrol, el saber, por ejemplo había mucha gente que decía que mi publicidad era a base de ella, yo decía bueno, finalmente después de estar luchando en mi carrera llegó a protagonizar una historia, que es el tope a donde se puede llegar de una novela no necesito una foto más en una revista y menos una foto a costilla de una dama", señaló en 1998 a la periodista Cristina Saralegui.

Desde entonces su vida ha sido un misterio por lo que han surgido diversos rumores como que al actor le gusta los hombres e incluso tras la muerte de Rafael Moreno, ex gobernador de Puebla, se le relacionó sentimentalmente al actor con el político. El rumor de un posible romance tomó fuerza cuando el periodista, Edgar Pérez aseguró que el funcionario complacía al actor en todos sus caprichos e incluso no solo rentaba la habitación presidencial de un hotel si no todo el hotel completo para tener sus encuentros con el actor.

Fernando Colunga no es el primer actor que se le relacione con otro hombre, pues recordemos que David Zepeda también se le relacionó con el maquillista profesional Daniel Urquiza, mejor conocido como El Rey de las Extensiones", quien se quitó la vida el pasado mes de octubre.

Al igual que Fernando Colunga, David Zepeda ha sabido mantener muy en privado su vida personal e incluso con este último escándalo, el actor de Soy tu Dueña prefirió evadir los rumores concentrado en su trabajo, sus proyectos.

