La cantante Jennifer Lopez ha soprendido a sus millones de fanáticos, luego de aparecer con radical cambio de look; la también llamada "Diva del Bronx", apareció con su nuevo look en la portada de la revista "Allure, the beauty expert".

El asombroso cambio de look que Jennifer Lopez estrenó recientemente, lo mostró justamente en la portada de la publicación estadounidense con la que celebra su aniversario número 30. Y es que la verdad, muchos de sus seguidores de su cuenta oficial de Instagram han quedado totalmente soprendidos al ver este significativo cambio de imagen de su artista favorita.

Lee también: Critican pies de Marlene Favela por su 'raro' aspecto

"@allure March 2021" escribió Jennifer Lopez, a la par de su concurrido post de su cuenta oficial de Instagram, en el que aparece engalando la portada de Allure, publicación que es experta en belleza. Así mismo, la prometida del beisbolista Alex Rodríguez, mencionó a Chris Appleton en la descripción, quien es uno de los estilistas que siempre ha arreglado a la también actriz de cine.

Y tras figurar emojis de fuego y corazones rojos, hubo uno de sus más fervientes admiradores que escribió: "NOSOTROS JLOVERS DEFINITIVAMENTE TENEMOS EL IDOLO MÁS HERMOSO EN TODO EL MUNDO". Mientras que hubo alguien más que simplemente escribió "Gorgeous", (Maravillosa).

"JLO THEN, NOW & FOREVER" enuncia la portada mientras se ve a la estrella latinoamericana de la música pop, con un sensual semblante luciendo un sutil maquillaje en tonos marrones naturales, su cabellera corta con algunas "luces" y uno de los enormes aretes de pedrería en tono plata que porta.

Lee también: Alejandra Guzmán le ganó caso al esposo de Ninel Conde, Larry Ramos

"Captura asombrosa", "Wow te ves genial, sígueme", "Wowww tan hermosa", "Tan hermosa mami", "Mega look", "Nice", entre otros, son más de los comentarios que aprueban la nueva imagen de Jennifer Lopez, su más grande ídolo.

¡Irreconocible! Jennifer Lopez sorprende con cambio de look. Foto: Historias de Instagram Jennifer Lopez

La postal de la portada, compartida por JLo, ha llegado a un totoal de 533,417 reacciones hasta el momento de los casi 142 millones de seguidores en Instgram.

Sus historias también fueron testigos del radical cambio de look de la Diva del Bronx hace algunas horas, cuando Jennifer quiso informar a todos sus fans por medio de publicaciones, de su decisión de estrenar look este 2021.

Lopez también compartió una serie de imágenes en algunas publicaciones más, en las que luce espectacular, pues Jennifer siempre se ha catalogado como una de las estrellas más destacadas del medio del espectáculo estadounidense que ha enamorado a sus millones de seguidores en todo el mundo y sus fans han respondido a su favor.