Irina Baeva y Gabriel Soto viven desagradable situación

Ante la pandemia mundial de coronavirus que se vive en el mundo millones de personas obedecieron las medidas de seguridad para evitar contagios y quedarse en casa. Tal es el caso de la famosa pareja, Irina Baeva y Gabriel Soto, quienes decidieron acatar los señalamientos. Sin embargo, mientras cumplían el confinamiento vivieron una desagradable situación.

Resulta que lso protagonistas de Vino el Amor, ordenaron comida a domicilio pero para sorpresa de los famosos, está no fue de su agardo. Sin decir ubicación ni nombre, Gabriel Soto e Irina Baeva aprovecharon su Instagram para mostrar su molestia con el famoso restaurante de comida japonés, ya que no recibieron lo que esperaban.

A través de sus historias de Instagram, Irina mostró el alimento que recibieron y comparó el platillo que se mostraba en la página del restaurante y el que habían recibido, evidentemente no eran nada similiares. Por lo que Irina escribió en su publicación ''una grosería''. Los actores habían pedido dos platillos con salmón y un par de brochetas, por el que pagaron alrededor de mil pesos, motivo por el que decidieron exhibir el pesimo servicio que les brindó el restaurante.

El platillo que recibió Gabriel Soto e Irina Baeva. Foto Instagram

Recientemente se rumoró que la pareja podría estar en riesgo de perder la exclusividad con Televisa, pues se ha especulado que han abusado de sus influencias en dicha televisora para trabajar de nueva cuenta juntos y porque Televisa ya terminó contrato con algunos actores, sin embargo, esto no ha sido demestido o aclarado por los actores.

Otra polémica que involucró recientemente al histrión fue que supuestamente se molestó porque su expareja, Geraldine Bazán acudió a una fiesta en Miami en medio de la pandemia de coronavirus, situación que "sacó de quicios". De acuerdo a la Revista Tv Notas, un pariente cercano a Soto contó que la acción de Bazán molestó demasiado al actor por lo que sostuvo una discusión con la madre de sus hijas. Debido a que la mayor preocupación del actor son sus hijas, ya que si Bazán se enferma les pueda transmitir el coronavirus a las menores.

“A Geraldine le sirvió de pretexto cuando publicaron las fotos de Gabriel con Irina en una plaza de Acapulco, pues le dijo que era una irresponsabilidad estar saliendo así sin cubrebocas y que como no se estaba cuidando lo necesario, no se las mandaría por un tiempo, hasta que él se asegurara de no tener síntomas, por lo que Gabriel estuvo casi un mes sin verlas físicamente y sólo lo hacían por videollamadas”, señaló.