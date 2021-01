Irina Baeva y Gabriel Soto se van a casar y Mhoni Vidente predijo que tendrán un hijo, ahora la pareja de actores de Televisa, están más unidos que nunca, ya que su relación es cada vez más formal, aún más ahora que alistan su boda.

La pareja de actores de Televisa se encuentra en un momento de sus vidas donde cada uno está enfocado en sus proyectos laborales, tanto como Irina Baeva a quien vimos en la telenovela “Soltero con hijas”, como Masha Somonova, misma trama en la que Gabriel Soto encabezó el protagónico junto a Vanessa Guzmán.

Sin embargo la astróloga cubana Mhoni Vidente, predijo que la pareja sería partícipe del nacimiento de una hermosa niña y que llegarán al altar, cosa que ya se le cumplió, por que la pareja prepara su boda, lo que no han confirmado es lo de su embarazo.

Irina Baeva y Gabriel Soto serán papás: Mhoni Vidente

“Gabriel Soto, que está estrenando pareja, ya lea había comentado que yo ya no veía que regresaba con su ex, y que bueno, acuérdense que el amor no se acaba, nadamás se mueve de lugar, y Gabriel lo cambió completamente, que si veo que casa con esta niña eh?, veo que se casa con ella pero va a ser hasta el 2019, se viene embarazando ella, y va a ser una niña preciosa, acuérdate que Gabriel Soto fue mujer en la otra vida, por eso dios le da puras niñas, por eso la polémica cuando fue Marjorie de Sousa, de que si era el papá del niño, no señores, por eso les dije es Gil, Julián Gil el papá por que el hace puras niñas preciosas”, fueron las declaraciones de Mhoni Vidente para la pareja.

La pareja de Irina Baeva y Gabriel Soto, ha sido una de las más polémicas en el mundo del espectáculo, por la manera en que se dio a conocer su noviazgo, a tan solo tres semanas de que el protagonista de “Vino el amor” anunciara su divorcio con su ex, Geraldine Bazán.

Desde entonces, Irina Baeva y Gabriel Soto, han sido blancos de fuertes criticas, pero eso no ha impedido que se demuestren su amor a través de sus respectivas redes sociales, donde son muy activos y dejan saber que son más felices que nunca y que su relación va más allá de lo que la gente piense de ellos.

Actualmente, Gabriel Soto estuvo envuelto en un de las peores situaciones que le han paso en su vida, al filtrarse un video, donde claramente se ve al actor con poca ropa y posando de una manera poco usual.

El actor de “Mi marido tiene más familia”, dejó en claro que habían violado su intimidad al darse a conocer dicho material, argumentando que no había sido grabado para su actual novia Irina Baeva, quien ha sido duramente atacada para hablar al respecto.

Fue para las cámaras de suelta la sopa, que la actriz rusa, dijo sin miedo que ella apoyaría a su hombre ante cualquier situación por que lo que no había sido en su año no tenía por que afectarle, y pidió respeto para las hijas del afectado, quienes podrían salir lastimadas en todo el asunto.

Con la declaración de la protagonista de “Vino el amor”, quedó muy en claro que la pareja está más sólida que nunca y que soportarán en pareja todo lo que en un futuro pueda afectar su relación, ya que el amor que reina entre los dos, es más fuerte que todos los problemas venideros.