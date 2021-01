Irina Baeva y Gabriel Soto presumen de que están hechos

Desde que su romance salió a la luz, a los actores de Televisa, Irina Baeva y Gabriel Soto, les han llovido miles de comentarios negativos, que los posicionó en la lista de los actores más polémicos del medio de la farándula, todo porque a raíz de que la actriz rusa fue señalada como la tercera en discordia en el matrimonio que el galán de telenovelas tuvo con por diez años con Geraldine Bazán.

Pese a los malos comentarios, Irina Baeva y Gabriel Soto, han dejado que eso los afecte ya que se les ve felices y disfrutan de su amor, pero de lo que también disfrutan es de su pasión por el ejercicio, ya que cumplen con su rutina para poder lucir sus cuerpos esculturales.

Es por eso que constantemente consienten a sus fans, pues presumen de qué están hechos al posar en trajes de baño, donde dejan al descubierto su marcado abdomen, situación por la que generan un sinfín de reacciones entre sus seguidores. “Que belleza”, “Hermosa”, “Divina”, “ Preciosa”, son algunos de los comentarios en la publicación de Irina Baeva.

Irina Baeva y su cuerpo torneado. Instagram Irina Baeva

Irina Baeva y Gabriel Soto son la prueba más fiel de que cuando se quiere a una persona se puede perdonar todo, y razón de ello es la reacción que tuvo la actriz rusa tras el escándalo en el que estuvo involucrado su novio y el cual aún no es olvidado del todo.

Recordemos que Gabriel Soto encabezó las listas de los escándalos tras ser otro de los famosos, que por motivos desconocidos, se filtró un video íntimo donde queda al descubierto su integridad en la cinta que millones de personas fueron testigos.

Gabriel Soto y su marcado abdomen. Instagram Gabriel Soto

La protagonista de “Vino el Amor” dio su punto de vista ante las cámara de “Suelta la Sopa”, a tan lamentable situación y argumentó que no era ella quien tenía que hablar al respecto de la situación, que por que lo que no había sido en su año no tenía por que afectarle, pero en la misma entrevista pidió respeto para las hijas del actor, quienes aún son menores de edad.

Al contrario de la ex del protagonista de “La fuerza del destino”, Geraldine Bazán, argumentó que eso fue un hecho muy vergonzoso. “Es algo yo creo que es bastante vergonzoso para él y demasiado vergonzoso para mis hijas”, fueron las contundentes palabras de la actriz de “Tierra de pasiones”, dijo sobre el padre de sus hijas.