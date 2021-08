Irina Baeva y Gabriel Soto posponen boda ¿por culpa de Geraldine Bazán?

Pese a que Gabriel Soto e Irina Baeva anhelan que llegue el día en que sus vidas se unan para siempre, los famosos actores de Televisa tendrán que esperar un poco más para que eso suceda, pues, revelaron que la boda se pospuso hasta el próximo año. ¿Geraldine Bazán tendrá algo que ver?.

A días de que Gabriel Soto e Irina Baeva estuvieron envueltos en una polémica luego de que el galán de Televisa mostrara sus deseos por volverse a casar por la iglesia con su prometida, ahora, durante un encuentro con la prensa los felices novios revelaron que su boda se pospuso debido a que ambos tienen compromisos de trabajo que les impiden continuar con los preparativos.

Fue durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México que los protagonistas de Vino el Amor expresaron que se casarán a principios del próximo año, cuando ambos ya hayan finalizado los proyectos que tienen en puerta.

Lee también: Marlene Favela hipnotiza al forrar curvas con vestido apretado

“Como ya les habíamos dicho, gracias a Dios afortunadamente tenemos muchas propuestas de trabajo, entonces yo creo que justamente estamos viendo por la fecha, yo creo que se va a aplazar para inicios del siguiente año, precisamente por cuestión de unos proyectos que todavía no les podemos comentar, pero más adelante ya sabrán, entonces en cuando terminemos con este proyecto y todo, para hacerlo con toda la calma del mundo y disfrutar de verdad ese momento”, explicó la modelo rusa.

Mientras que Gabriel Soto habló como nunca del rumor que circuló hace unos días sobre anular su boda religiosa con Geraldine Bazán.. “Eso sabemos que es complicado. Yo me voy a casar con Irina y lo vamos a hacer con una bendición, y lo vamos a hacer en un lugar maravilloso, y bueno, eso es lo que importa”.

Como era de esperarse, está noticia ha generado toda una revolución en las redes sociales, mientras unos usuarios felicitaron a los famosos por las diversas propuestas de trabajo, otros se mofaron por decir que tienen muchas ofertas. “Que ridículos, así se casen por la iglesia no le puedes pedir fidelidad a alguien que conociste siendo infiel ?aparte con la bendición de Dios no se juega”, “Está bien que tengan trabajo porque la verdad pues nomás vender puro escándalo y él tiene que trabajarle mucho porque ella así que tantos proyectos No los tiene “, “

Respecto a que sus hijas, fruto de su relación con Geraldine Bazán, convivan con su futura esposa, el galán de novelas aseguró que no tienen ningún inconveniente, pues mientras todos estén bien y en paz, todo está perfecto. “Por supuesto, mientras todos estemos bien y en paz, todo está perfecto. Están regresando ya con su mamá, estuvieron con nosotros casi 3 semanas, así que ya terminan las vacaciones de verano, ya entran a clases, así acordé con su mamá de los días” expresó.

Al ser cuestionados sobre la demanda que interpusieron en contra de Laura Bozzo, Irina Baeva y Gabriel Soto señalaron que es un tema legal, evitando dar más detalles del caso.

Lee también: Con short de lunares, Malillany Marín impacta con su belleza en visita a viñedo

“Ese es un tema también legal que por ser tan delicado no me gustaría hablarlo, platicamos el jueves el día que nos vimos, y bueno, tenemos la audiencia y ya veremos qué pasa, sí (debe estar presente la conductora)”, finalizó.

Síguenos en