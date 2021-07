Irina Baeva toma el sol en bikini y la confunden con Laura Bozzo

Luego de que haces unos días, Laura Bozzo posara en traje de baño y causara toda una controversia en las redes sociales, ahora Irina Baeva fue el blanco de críticas de algunos usuarios de las redes sociales la compararan con la conductora de televisión peruana.

Fue este pasado fin de semana que Irina Baeva decidió compartir con sus millones de segudiores de Instagram una espectacular fotografía en la que deja claro lo bien que luce a sus 28 años mientras toma el sol. Sin embargo, mientras que presume sus curvas y bronceado en un bikini verde limón y disfruta de unos días en Los Ángeles, California, algunos usuarios se confundieron y pensaron que era Laura Bozzo.

Mientras está sentada en un camastro y deja al descubierto su figura en está pequeña prenda, fue que la famosa fue confundida con la conductora de televisión debido a que, según el criterio de los usuarios lucen muy delgada, y precisamente Laura Bozzo, hace unos días compartió una foto en bañador similiar, lentes oscuros e incluso con la misma pose.

Aunque en el post original, la actriz de Televisa ganó muchos halagos y su imagen ya superó los 50 mil Me gusta, la confusión sucedió luego de que la publicación de Irina Baeva fuera retomada por las redes sociales del programa de espectáculos, Suelta la Sopa de Telemundo, en donde la rival de Gerladine Bazán fue criticada severamente por su supuesto parecedo con la Abogada de los pobres.

“Versión laura en joven", “Jajaja y yo pensando que era la señorita Laura", “Pensé que era la señorita Laura Bozzo", “Es la señorita Laura”, “Se parece a Laura bozo”, “Y yo creyendo que era la señorita Laura", "que pase el desgraciado Jaja”, fueron algunos de los comentarios en la publicación de Suelta la Sopa.

Pero por si no fuera suficiente, los seguidores de las redes sociales del programa de espectáculos aseguraron que la famosa rusa no tiene talento. “Publiquen cuando tenga un proyecto la muchacha. Se supone que son de la farándula y esta muchacha tiene más de dos años sin trabajar en el medio artístico”, “Esta mujer no tiene gracia y tan joven y vive pegada del ruco a donde va el va ella “, son solo algunos de los ataques que la protagonista de Vino el Amor recibió.

Fue en el 2012 cuando Irina Baeva llegó a México y debutó en la pantalla chica en la telenovela, Muchacha italiana viene a casarse, protagonizada por Livia Brito y José Ron, en donde le dio vida al personaje de Katia. Siendo su primer protagónico en la telenovela, Vino el amor, al lado de Gabriel Soto, donde se comenzó a especular que tenían un romance, sin embargo, en ese entonces el hsitrión de Televisa estaba casado con Geraldine Bazán.

Los rumores del romance tomaron fuerza y en medio de un escándalo de infidelidad, Gabriel Soto y Geraldine Bazán dieron por terminado su matrimonio después de 10 años juntos. Desde entonces Irina Baeva ha sido tacahada como la tercera en discordia, motivo por los que algunos usuarios la atacan en redes.

