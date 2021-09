Irina Baeva se queda corta ante belleza de su hermana; la presume como nunca

Sobre la vida de la actriz rusa Irina Baeva antes de ser famosa en las telenovelas mexicanas se sabe muy poco, pero lo que sí ha dejado ver la protagonista de “Vino el amor”, de Televisa, es que ama a su familia y tiene una conexión muy especial con su hermana Nina Kábochkina, a quien presumió como nunca en una postal donde la felicitó por su cumpleaños.

La prometida de Gabriel Soto compartió unas fotografías con su hermana mayor y todos los internautas se dieron cuenta que se quedó corta ante la belleza de Nina, quien es muy parecida físicamente a ella aunque en lugar de rubia, es castaña.

La belleza de la familia de Irina Baeva es evidente y la actriz no ha dudado en presumir como nunca a Nina, a quien le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales y desató un sinfín de comentarios por parte de otros famosos y de sus millones de admiradores.

La histrionisa rusa compartió con sus 3.3 millones de admiradores una serie de postales en las que aparece con su hermana en fechas recientes e incluso cuando eran niñas, luciendo como gemelas, lo cual levantó revuelo entre los internautas, que no dudaron en sumarse a las felicitaciones.

Incluso, Irina Baeva reveló que lleva tan buena relación con Nina que incluso la considera su mejor amiga y lamentó que no hayan nacido el mismo día, pues realmente tienen una conexión como la que existe entre los hermanos gemelos.

Dentro de las imágenes que compartió la actriz de “Muchacha italiana viene a casarse” se encuentra un par donde aparece su hermana posando con una gran canasta de flores e impresionando con su espectacular belleza, con el cabello largo, castaño y lacio y una gran sonrisa sobre el rostro.

En algunas otras fotos, aparecen Irina Baeva y Nina Kábochkina de niñas, abrazadas, dejando a todos con la boca abierta por su gran su parecido físico, sobre todo en la postal en la que ambas posan sentadas sobre un tronco y con trajes coloridos que las protegen del frío, como dos gotas de agua.

“Mi segundo yo pero un año más grande. Feliz cumpleaños a la mejor hermana que la vida me pudo haber regalado. Mi mejor amiga, confidente, mi partner in crime, siempre juntas. Se me adelantó un año y sólo por eso no somos twins, pero casi. ¡Te amo @nkabochkina, que siempre sonrías así de bello y seas la más feliz”, escribió Irina Baeva en el post.

“¡Qué hermosas! Feliz cumpleaños a tu hermana“, le comentó a Angelique Boyer; “Par de guapas“, resaltó Mayrín Villanueva en la publicación, en la cual otros fans de la rubia se sumaron a las felicitaciones para su hermana y destacaron la enorme belleza que tiene.

