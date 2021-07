Irina Baeva se pone los guantes y posa con coqueta minifalda y top estampado

Luego de que hace unas horas, Doña Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán despotricara en contra de Irina Baeva, y asegurara que la actriz rusa había ganado popularidad gracias a sus maldades, pues ahora la prometida de Gabriel Soto le dio una cachetada con guante blanco a la ex suegra de su futuro marido al presumirle cómo es que logra conquistar a los usuarios de las redes sociales.

Fue a través de su perfil de Insatgram que la actriz de Televisa, Irina Baeva deleitó una vez más a sus más de dos millones de seguidores de las redes sociales al compartir dos fotografías en la que posó con unos guantes de box y con una coqueta minifalda negra y un top estampado de cuadros.

La oriunda de Moscú aprovechó que poco a poco ha ido ganando popularidad en las redes sociales para compartir nada más y nada menos que sigue los pasos de su prometido, y demostró que ella también se pone los guantes para realizar entrenamientos de box, además de su amor por la yoga, deporte y disciplina que comparten para mantenerse en forma.

Lee también: Le prende fuego Irina Baeva a Gabriel Soto con diminuto bikini verde

"Mindset first, actions second", en español "La mentalidad primero, las acciones en segundo lugar", fue el mensaje que Irina Baeva acompañó las imágenes en las que aparece de lo más sensualidad con la pequeña minifalda, razón por la que fue comparada con una muñequita, y por supuesto el halago de Gabriel Soto no podía faltar.

"Esa es mi bebé", escribió el galán de novelas de Televisa mientras que Irina contestó con un "te amo". Otros de los comentarios fueron ; "No puedes estar tan guapa", "Eres una verdadera muñeca", "La más guapa". A casi 24 horas de la publicación está ya superó los 50 mil Me Gusta.

Cabe señalar que no es la primera vez que Irina Baeva cautivó a sus fanáticos al posar en minifalda, pues constantemente suele compartir esté tipo de imágenes con ropa deportiva mientras realiza ejercicio, sin embargo, está ocasión, tal parece que la modelo rusa le mandó una indirecta a la madre de Geraldine Bazán al posar con los guantes puestos, después de que la señora despotricara en su contra.

Fue durante un encuentro con diversos medios de comunicación que Rosalba Ortiz dejó entrever que aún no ve bien a su es yerno ni a su pareja, tras decir que Gabriel Soto había perdido popularidad a raíz del escándalo de infidelidad, mientras que Irina Baeva se la había ganado por sus maldades.

“Desgraciadamente la otra persona [Irina] con maldades ha ganado popularidad, pues qué bueno que cada uno se da a conocer como quiere”, externó.

Lee también: De espaldas y en tacones, Aleida Núñez muestra su gran girasol

Síguenos en