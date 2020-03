Irina Baeva se olvida de los escándalos y posa en traje de baño

La actriz rusa Irina Baeva se olvidó de la polémica alrededor de su vida y decidió dejarlos a un lado. Recientemente subió una imagen en su cuenta personal de Instagram en donde presumió su figura en un sexy traje de baño. Irina Baeva se ha mantenido al margen de los escándalos que la rodean como es la discriminación y críticas que ha tenido hasta la fecha por mantener una relación con el ex marido de la actriz Geraldine Bazán.

Irina Baeva ha sido señalada como la tercera en discordia entre la relación de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, y aunque en muchas ocasiones ha repetido que ella no fue la causante de la separación entre ambos actores, muchas personas la siguen juzgando.

La modelo subió la imagen en donde los internautas no perdieron la oportunidad de escribirle comentarios halagadores. En la imagen se ve a la actriz rusa en las playas de las Islas Vírgenes Británicas. Su hermosa figura se debe a la estricta dieta que realiza cada día y al trabajo físico que realiza para estar en forma. Irina Baeva es considerada como una de las mujeres más bellas del medio artístico.

Hasta el momento la imagen cuenta con 96,964 Me Gusta. Uno de los escándalos más fuertes a los que se enfrentó la modelo fue a la cancelación de su conferencia Arriba Eva, en donde trataría temas como los prejuicios de género y el cyberbullying, este hecho le causó frustración y enojo a la actriz, por lo cual decidió compartir un comunicado por medio de su cuenta personal de Instagram.

Posteriormente a la cancelación de la conferencia Baeva se vio fuertemente atacada por Laura Bozzo, en el espacio que le brindó “El gordo y la flaca”. La creadora de la frase Que Pase El Desgraciado le dio con todo a Irina.

"Lo primero que se me viene a la mente es una frase que a mí me marcó, mi madre me decía 'con el ejemplo se educa' y yo digo ¿cuál es el ejemplo que nos va a dar la señorita Irina Baeva?", comentó Laura Bozzo. Haciéndole referencia a que ella fue la causante de la separación de Bazán y Soto.

A pesar de enfrentarse a duras críticas y discriminaciones, la actriz no se ha dado por vencida pues recientemente publicó en Instagram una fotografía donde sale con el actor Gabriel Soto y manifiesta que se encuentran muy felices, disfrutando de su nueva etapa como pareja.