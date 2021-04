Se comen viva a Irina Baeva tras enchilarse por comentario

Pese a que ya han pasado varios años desde que Irina Baeva y Gabriel Soto iniciaron su romance en medio de rumores de infidelidad de parte del actor de Televisa hacía Geraldine Bazán, es la actriz rusa quien todavía tiene que cargar con la cruz sobre sus hombros, pues pese a que ya será formalmente la esposa del actor mexicano sigue siendo criticada, motivo por el que la actriz se enchiló y respondió a un comentario de un hater, sin embargo, le fue peor, pues muchos aseguran que con sus palabras se contradice.

Fue a través de sus historias de Instagram que Irina Baeva se sometió a un test de preguntas, y después de revelar algunos detalles personales cómo si tenía estrías en su cuerpo, qué color son sus ojos, su foto favorita, sin embargo, una pregunta que la sacó de sus casillas y la hizo explotar, respondiendo de una manera muy elegante pero con la que muchos aseguran que se mató solita con su respuesta.

La pregunta que hizo que la prometida de Gabriel Soto se enchilara fue ¿ Por qué eres bien p.. y rompe hogares?, pero responde que no te de pena tu realidad, fue el mensaje que la actriz compartió en sus historias de Instagram junto con la respuesta que brindó ante esté insulto.

"Cada quien crea su propia realidad con sus palabras, vibras, accciones. Y cada quien da lo que tiene en el corazón. Gracias por tomarte el tiempo y de hacer la pregunta. A mi no me da pena mi realidad, espero a ti no te de pena la tuya. Bendiciones", escribió la protagonista de Vino el Amor.

Y aunque muchos han apoyado la tajante e inteligente respuesta de Irina Baeva, muchos han aprovechado para recordarle que se contradice con sus palabras.

“Recordemos " si te dolió lo que viste, espera a lo que viene " mira Irina ahora tu frase se te regresa, es para tí tmb”, “ Bien lo dijo Irina: cada quien da lo que tiene en el corazón y creo que no se dió cuenta cuando escribio eso, porque entonces habla mucho del ciberbullying que le hizo a Geraldine cuando ella aún vivía con Gabriel”, “ Pobre mujer sólo cosecha lo que sembró”, son algunos de los comentarios que circulan en las redes sociales.

Recordemos que después de una entrevista con Yordi Rosado, Irina Baeva reveló que muchos usuarios de las redes le habían pedido perdón, sin embargo, este reclamo de la actriz rusa hizo hincapié a que muchas personas indicaran que la novia de Gabriel Soto tiene bloqueados en sus cuentas a todos sus haters y no entendían cómo alguien le envió esa pregunta, por lo que asociaron que es estrategia de la modelo para hacerse la víctima.

“No sean tontos Irina tiene bloqueado a todos los que no hagan comentarios halagandòla ,,es una estrategia para dejarla a ella como la víctima ,,,esa persona que supuestamente le hizo esa pregunta es alguien de acuerdo con ella para dar de que hablar ya que Irina está hambrienta de aceptación”, “ Nadie la insultó ella tiene bloqueado a todos solo deja a los que comentan halagos de ella así que está supuesta pregunta es de alguien que se puso de acuerdo con ella para victimizarla y tener aceptación del público aprende a conocer las estrategias de Irina para limpiar su imagen que está muy urgida por aceptación”, señalaron.