Irina Baeva revela súplica de su papá ante boda con Gabriel Soto

Tras posponer varias veces su enlace nupcial con Gabriel Soto debido a cuestiones que están fuera de su alcance, Irina Baeva recientemente sorprendió al revelar que su papá le hizo una fuerte súplica ante su boda con el galán de telenovelas pero que ella no esta dispuesta a cumplir.

Fue durante una entrevista para el programa Despierta América de Univisión que Irina Baeva confesó que ella y su pareja siguen afrontando obstáculos para que finalmente antes de que termine el año Gabriel Soto y ella ya puedan ser marido mujer, sin embargo, uno de los motivos por los que no se ha llevado a cabo su matrimonio es su familia, ente esto su padre le hizo una súplica.

Al ser cuestionada sobre si su familia no puede salir de Rusia, la protagonista de Vino el Amor, aseguró que si pueden salir pero tendrían que buscar vías alternas para salir del país y esto se les sale del presupuesto que tienen.

“Claro que pueden salir, no hay ningún impedimento para que lo hagan, el tema es que sí subió significativamente el presupuesto, porque traer a 7 personas, una cosa es volarlos en vuelo directo de Moscú a Cancún, y otra cosa hacer una escala en Dubái, o una escala en Turquía, o estar buscando como esas rutas alternativas”, expresó la prometida de Gabriel Soto.

Ante el gasto que implica traer a su familia de México, Irina Baeva confesó que su padre le hizo una súplica, hacer la fiesta sin su presencia, cosa que ella y su pareja no piensan hacer por lo que están esperado cómo solucionar está situación que tiene en pausa su enlace nupcial.

“Mis papás, mi familia están perfectamente bien, ellos están en Moscú, todo está tranquilo […] y mi papá fue el primero que me dijo, haz la ceremonia sin nosotros, y yo le dije, es que no se trata de eso, porque lo que más me importa a mi no es la ceremonia como tal, lo que más me importa es que esté la gente que más quiero, y definitivamente esas 7 personas que están en Rusia son de las personas que más quiero y quiero obviamente que me acompañen en ese día tan importante”, explicó la famosa.

Irina Baeva aseguró que Gabriel Soto la apoya en su desición de no celebrar la boda sin la presencia de su familia. “Lo platicamos varias veces también con Gabriel y llegamos a esa decisión juntos que, sin mi familia, la ceremonia como tal, lo que estábamos haciendo, no se va a hacer, entonces ahorita estamos reprogramando, viendo cómo se van desarrollando las cosas también”.

Por otro lado, Irina Baeva manifestó que ya eligieron el destino al que viajaran para pasar su luna de miel. “Es un lugar que ya habíamos visitado nosotros previamente, nos encantó tanto que decidimos que ese es nuestro paraíso perfecto para pasar la luna de miel, mientras tanto hicimos la pre luna de miel, y justamente la gente se ha preguntado ‘¿por qué la pre luna de miel?’, hasta nos preguntaban ‘¿pero eso no existe?’, lo que pasa es que como ya teníamos la boda, ya estábamos con lo del viaje y todo y esa pre luna de miel la hicimos por las Islas Griegas, el destino de la luna de miel es justo uno de esos que hemos visitado, ya después lo sabrán”.

