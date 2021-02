Irina Baeva quiso hablar con Geraldine y Soto se lo prohibió

De nueva cuenta Irina Baeva vuelve a dar de qué hablar. En una reciente entrevista para el programa de Yordi Rosado, la actriz de Televisa contó por primera vez cómo inició su historia de amor con Gabriel Soto, por lo que de nueva cuenta se encuentra en el ojo del huracán al decir que ella intentó hablar con Geraldine Bazán luego de que fuera señalada como la tercera en discordia.

Durante la entrevista con Yori Rosado, Irina Baeva dejó en claro que su relación con el protagonista de “Soltero con Hijas” inició después de estar separado de Geraldine Bazán y que sus lazos con el galán de Telenovelas se reforzaron gracias a la convivencia diaria en los proyectos que compartían.

Sin embargo, el momento más conmovedor llegó cuando Irina Baeva rompió en llanto al aceptar que fue un error haber iniciado una relación con Gabriel Soto cuando aún estaba casado, error que lo ha pagado muy caro. La actriz rusa confesó que la decisión que en su momento tomaron, no había sido la más correcta y fue un poco precipitada.

" Nosotros nos conocemos en Vino, y nos llevamos súper bien, como cualquier compañero de trabajo nos contabamos cosas, compartíamos el set, estuvimos ahí 24 /7, llevas once meses grabando la novela, pues si, te agarras la confianza, empezamos a trabajar en la obra de teatro que es aún más convivencia, no las pasamos increíble, nunca paso nada de nada", señaló la actriz rusa.

Irina Baeva reiteró que en ese momento, entre ella y Gabriel Soto no pasó nada. Sin embargo, tiempo después fue el mismo galán de Televisa quién dio el primer paso, y le dijo que le gustaba y desde que fue muy sincero con ella, pues desde el día uno que iniciaron la relación él le dijo que se estaba separando y que le dijo lo que sucedía.

"Y en el momento en que Gabriel, como es la persona que da el primer paso , me dice mira,este, hay un interés de por medio, me gustas, pero quiero que sepas, y con toda la honestidad y transparencia, me lo dijo desde el día uno, me lo dijo, yo me estoy separando, la situación en mi familia, está, así, así, yo me estoy separando, pero pues te lo quiero decir con toda la honestidad y toda la transparencia", dijo la protagonista de Vino el amor.

Irina Baeva señaló que en respuesta a esa honestidad y sinceridad con la que Gabriel Soto le dijo que se estaba, fue que ella decidió darse una nueva oportunidad en el amor, sin embargo, para ella era importante dos cosas; " Yo no voy a estar con una persona a medias, que tenga cosas inconclusas, no voy a estar en una relación así, y dos, si tu quieres tomar una decisión drástica como tu lo quieras tomar, es por ti, no es por mi, no es porque me voy contigo, no es por nada, si tu quieres tomar una decisión en tu vida porque te sientes como te sientes, es por ti y la responsabilidad es únicamente tuya", dijo la actriz.

La modelo indicó que para ella era muy importante que Gabriel Soto tuviera claro qué es lo que quería, sin embargo, aceptó que su decisión tal vez fue muy precipitada, un error que ha pagado muy caro. " Si a lo mejor, a lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error que pague muy caro, que lo sigo haciendo al día de hoy, que lo hice por amor, me enamoré, me enamoré de un hombre que estaba separado, que si tenía una historia, que no estaba en mi cartulina", señaló.

Irina Baeva confesó que después de eso pasaron muchas cosa, se dijeron muchas mentiras, muchas verdades, muchos errores, hasta que finalmente se divorció, pero ella sigue siendo la tercera en discordia. La actriz confesó que esto le afectó bastante, pues hasta recibió amenazas de muerte.

Le hacían creer que ella y su hermana eran unas vividoras que solo quería a Gabriel Soto por interés, motivo que la llevó a enfocarse en todo lo que decían de ella en los diferentes medios donde se esparcen las noticias.

Todo lo que han tenido que pasar los protagonistas de “Vino el Amor”, se ha visto reflejado en su buena relación que llevan como pareja y han demostrado tener un amor que rompe cualquier tipo de obstáculos que hasta van a llegar al altar.

Irina Baeva relató que cuando le dieron la noticia a sus padres de su compromiso su papá lloró de alegría al saber que habían tomado esa decisión, y dijo sorprenderse por que no llora con cualquier cosa, y eso los motivó aún más a seguir con sus planes.

Cuando se le preguntó por las hijas de Gabriel ella contestó que si las estima por que la mayor le enseñó lo importante que es estar unidos en situaciones difíciles como familia y viviendo en armonía al darle un fuerte abrazo en una ocasión que ella se sentía vulnerable y triste.

Irina Baeva aclaró el panorama de las miles interrogantes que había en el caso y dijo estar muy feliz y contenta con los nuevos proyectos que tiene en su vida y detalló que sus padres viajarán a México para el gran día que de el sí en el altar.