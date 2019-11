Irina Baeva presume su silueta y Geraldine Bazán no se queda atrás

Irina Baeva es actriz y modelo. Su nombre completo es Irina Vitalevna Baev y es originaria de Rusia, nació el 25 de octubre de 1992. Se cambio a la Ciudad de México con el objetivo de estudiar en el Centro de Actuación (CEA), donde cumplió su sueño de ser actriz.

Irina Baeva se dio a conocer más cuando fue acusada de ser la tercera en discordia en el matrimonio de Gabriel soto y Geraldine Bazán, y que hasta el momento sigue causando polémica. Recientemente Irina acaparó la mirada de sus fans al mostrar su espectacular figura en sus redes sociales con una foto en bikini en las playas de Acapulco, sin embargo, la actriz rusa no fue la única ya que también Geraldine Bazán, no se quedó atrás posteando en su Intagram una fotografía con un bikini muy colorido en las playas de Miami.

Después de salir del (CEA), Irina se enfocó en buscar las oportunidades que le abrieran paso a tener papeles en las telenovelas, pero lo más logrado en su carrera fue la telenovela "Vino el amor donde compartió protagónico con el acto Gabriel Soto.

Fue en ese proyecto donde conoció al actor, quien actualmente es su pareja, de ahí se desató una polémica, ya que se escuchaban rumores de que el actor le había sido infiel a su ex esposa Geraldine Bazán. Luego de la tempestad por fín los actores viven juntos, luego de ser muy criticados por las personas, aunque la actriz rusa fue la que resultó más.

En la recientemente publicación donde Irina deleitó a sus seguidores en especial en instagram, donde mostró su cuerpo en un bikini disfrutando de las playas de Acapulco, el motivo de estar ahí es por que esta grabando la telenovela "Soltero con hijas", donde compartirá créditos con su pareja Gabriel Soto. Con la imagen Irina se llevó un sinfín de halagos.

A través de Instagram la rusa dejó mostrarse recostada en un camastro con un bikini de colores claros, donde esta tomando el sol y disfrutando de una bebida, mientras que los like no se hicieron esperar , así como los piropos y halagos que recibió por parte de sus admiradores, comparandola con una Barbie.

No hay que olvidar que en el último mes, Irina tuvo roces con la ex esposa de su pareja, Geraldine, quien opinó de lo que había dicho la rusa en una conferencia de su relación con Gabriel Soto. Geraldine señaló que las palabras de Irina no eran más que patadas de ahogado por lo que Irina le dio las gracias a Geraldine por tomarse el tiempo de escucharla.