Irina Baeva presume dotes de bailarín de Gabriel Soto y le dicen: "Ya está tieso el viejito"

Sin duda alguna, Irina Baeva y Gabriel Soto están pasando por uno de los mejores momentos de su vida, pues desde que anunciaron que llegarían al altar, la pareja se ha dejado ver más enamorados que nunca, pues, mientras cuentan los días en el que su sueño se vuelva realidad, disfrutan de una merecidas vacaciones en California, Estados Unidos, donde el galán de telenovelas mostró sus dotes de bailarín, pero lo llamaron tieso y viejito.

Y aunque la pandemia del Covid-19 ha detenido un tanto su boda, Irina Baeva y Gabriel Soto han aprovechado este tiempo para planear detenidamente cada detalle del evento. Ante la desesperante espera los actores de Televisa prefieren seguir disfrutando de su amor y viajar por algunas partes del mundo, tal y como lo hicieron hace un par de días al visitar Jamaica.

Después de pasar unos días en este paradisíaco destino, la pareja decidió viajar a California para continuar disfrutando mientras se llega el día de su boda. En una reciente historia de Instagram, Irina Baeva compartió un video de lo bien que se la están pasando en Estados Unidos, presumiendo los dotes de bailarín que tiene Gabriel Soto.

En el video se observa a la pareja que está en un evento de baile que se realizó en la explanda de un centro comercial en Santa Mónica, por lo que Irina Baeva no quiso quedarse atrás mientras otras parejas bailan, y le pide a Gabriel Soto que saque sus dotes de bailarín.

El galán de Televisa no lo duda en hacerlo y comienza a bailar, mientras la actriz rusa no para de reír, sin embargo, sus pasos no fueron del todo convincentes, pues en la publicación retomada por el programa Suelta la Sopa, el histrión fue críticado supuestamente por no saber bailar, por lo que recibió ofensas como viejito, abuelo y tieso.

“Ese viejo cada vez pasa de lo ridículo”, “Ya está tieso el viejito”, “Cuáles dotes”, “Cualquiera se muere de la risa con esos pasos descoordinados”, “Nooooo que desastre”, “Bailando qué? La otra se ríe porque el anciano hace el ridiculo”, “Ya está anciano”, “Su apa el viejito”, "Viejo ridículo y tieso....sin gracia", son algunos de los comentarios en la publicación de Suelta la Sopa.

Cabe señalar que otro de los detalles que llamó la atención de los usuarios de las redes sociales, es que la famosa pareja de México no fue reconocida por ninguna persona que se encontraba en el lugar, siendo también esto motivo de burlas por parte de los usuarios.

Pese a que Irina Baeva y Gabriel Soto han dejado claro que iniciaron su relación después de que el histrión se separó de Geraldine Bazán, no como se dijo de que la rusa había sido la tercera en discordia, la pareja sigue siendo una de las más polémicas en México y no han podido borrar de la mente de los mexicanos este rumor de infidelidad que los persigue desde hace unos años.

