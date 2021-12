Irina Baeva pone en aprietos a Gabriel Soto como Debra e ignora a Eva Cedeño

Hace poco más de un mes surgió el rumor de que la productora de la telenovela Amor dividido de Televisa, Angelli Nesma Medina había tenido diferencias con Irina Baeva, luego de que la rusa incumpliera sus ordenes y presentará su personaje de Debra a los medios antes que los protagonistas Gabriel Soto y Eva Cedeño, razón por la que se comenzó a especular que la actriz estaba celosa de Cedeño, a quien recientemente ignoró y puso en aprietos a su prometido.

Fue hace unos días que Irina Baeva utilizó su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotografías en las que aparece junto a Gabriel Soto, en donde Max y Debra, personajes a los que le darán vida en el melodrama que se estrenará a principios del 2022, desean espectacular inicio de semana.

"Debra y Max les desean un espectacular inicio de semana!. Ya pronto es Navidad, y todo es más magia que nunca. y próximamente @amordivididomx!", escribió la modelo rusa junto a unas imágenes en las que puso a Gabriel Soto en aprietos al dejar escapar un poco de sus encantos al lucir una blusa blanca de manga corta con un hombro.

Lee también: Aracely Arámbula luce divina al lado de Uriel Santana, su fotógrafo de cabecera

Como era de esperarse Irina Baeva hizo reaccionar a sus pocos seguidores privilegiados para comentar, ya que la famosa tiene restringidos a los usuarios que la atacan constantemente, pues a raíz de su noviazgo con Gabriel Soto está recibe muchos mensajes de odio.

Dentro de los mensajes de halagos que recibió la rusa fue el de su compañera y colega Eva Cedeño, quien no dudó en manifestar que imagen de todas las que compartió Irina Baeva le había gustado más. "Me encantó la última", escribió la protagonista de Amor Dividido, pero vaya sorpresa que se llevó ya que la prometida de Soto la dejó en visto, no se tomó el tiempo para agradecer el piropo.

"Algo que está llamando la atención es el comportamiento de Irina Baeva. Ya habíamos mencionado que no sería la protagonista, ella es la villana. Dese el inicio la producción quería presentar primero a los protagonistas: A Eva, Andrés y Gabriel y el resto del elenco tenía que esperar a dar entrevistas después de ellos", dijo en su momento Pepillo Origel.

Lee también: Así fue el reencuentro de Carmen Villalobos y ‘la Diabla’, de Sin senos sí hay paraíso

"Me contaron que ella no se le separa a Gabriel y la producción le dijo: 'A ver niña, él es el que tiene que estar en esto y tú cuando te hablen', pero está acostumbrada a estar pegada a Gabriel y eso no le está gustando mucho porque Eva tiene que estar ahí... como que Irina le roba a la protagonista", explicó Pepillo Origel a pincipios del mes de noviembre, razón por la que Irina Baeva tendría motivos para ignorar por completo a la pareja de su prometido en la ficción.

Síguenos en