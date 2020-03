Irina Baeva no se queda callada y RESPONDE a Laura Bozzo

Irina Baeva y Laura Bozzo están envueltas en una polémica luego de que está última arremetiera con todo contra la actriz rusa. Y es que todo comenzó cuando Irina Baeva, actual pareja del histrón Gabriel Soto, señalara que le habían cancelado su conferencia Arriba Eva en la que hablaría del bullying que sufrió tras ser señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Geraldine Bazán y su pareja.

"Cuál es el motivo de inspiración, cual es el motivo para empoderar a la mujer, para sentirnos orgullosas de ser mujeres y de luchar, sin depender, de un hombre y salir adelante. Cual es la inspiración, cuál, el haberte metido y haber destruido una familia, mi reina acá dice que piensas que tienes miedo de lo que opine las redes sociales, muchas mujeres como yo, que hemos luchado y que nos hemos roto el lomo, que hemos arriesgado nuestra vida en defensa de la causa de la mujer, no nos sentimos representadas por alguien como tu, tu no eres inspiración para ninguna mujer, serás hermosa, preciosa, serás maravillosa pero a nosotros no nos inspiras, a mi me denigras como mujer por que yo considero que una mujer debe amarse lo suficiente para hacerse respetar y jamás destruir una familia”, fue el comentario de Laura Bozzo.

Tras las fuertes declaraciones de Laura Bozzo, Irina Baeva fue abordada por la prensa en aeropuerto de la ciudad de México, en donde dio a conocer su postura sobre los comentarios de la creadora de la frase Que pase el Desgraciado y lo que pensaba por la cancelación de su proyecto.

“Realmente no tengo mucho más que agregar que lo que está dicho en el comunicado de prensa que subí a mis redes sociales, me imagino que ya todos lo han visto, realmente lo publiqué porque si, como bien lo dice mi comunicado, es lo que sentí al momento que se cambió mi ponencia, mi participación en el evento que se pactó desde hace mes un y medio. Fue como más que nada como frustración, tristeza y coraje, porque precisamente, como lo dije en el comunicado, es el miedo por el cual muchas mujeres nos callamos las cosas. Muchas veces entonces es preferible quedarse callado y no generar más polémica. Puedo entender a los organizadores, pero creo que la manera que se hizo no fue la correcta”, señaló la actriz.

Irina Baeva también manifestó que durante dos años aprendió a dividir la crítica en destructiva y la crítica constructiva.

"Yo realmente ya aprendí a lo largo de, ya creo que van hacer dos años, yo creo que, a lo largo de estos años, ya aprendí también a dividir la crítica en destructiva y la crítica constructiva. Y realmente la crítica destructiva aprendes a tomarla de quien viene”, señaló.

Sin embargo, cuando fue cuestionada sobre lo que opinaba de los comentarios que hizo Laura Bozzo de ella, la actriz manifestó que estaba de acuerdo con Bozzo, pues no era la mujer ideal porque creía que no existía, esto después de que Bozzo dijera que no era el motivo de inspiración para muchas mujeres, y que era hermosa y preciosa.

“Claro que no soy mujer ideal, creo que no existe la mujer ideal, la perfección no existe y es bastante aburrida. No, yo la verdad, yo creo que la crítica hay que tomarla de quien viene, yo no tengo el gusto de conocer a Laura Bozo, la he visto un par de veces en eventos de Televisa cuando hemos coincidido, nunca me ha dicho nada en persona, pero lo que pienso es que ya aprendí a tomar la crítica de una persona a quien nunca le pediría un consejo”, finalizó.