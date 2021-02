Irina Baeva llora al hablar de Gabriel Soto: fue un error

Irina Baeva, estuvo mucho tiempo en el ojo público por la forma en que comenzó su polémico romance con Gabriel Soto, la actriz de Televisa, confiesa en una entrevista con Yordi Rosado, la verdad de como surgió todo y rompe en llanto al hablar de cómo se enamoró del entonces esposo de Geraldine Bazán.

Irina Baeva, cuenta que fue un error que pagó muy caro, enamorarse de un hombre que aún estaba casado y llora al mismo tiempo que cuenta la verdad de como pasaron las cosas, dejando en claro que se enamoró de un hombre separado, y en la entrevista cuenta desde como se conocieron hasta el día de hoy.

“Nos conocimos cuando hicimos “Vino el Amor”, que fue mi primer protagónico, yo terminaba “Pasión y Poder”, y me hablaron de la producción terminando de grabar las últimas escenas de Pasión, me habló Gina Ramos, que es la directora de casting de la producción de José Alberto Castro y me dijo, mira, vamos hacer una nueva producción, te queremos probar para nuestra protagonista. La producción de vino empezaba tres semanas terminando pasión, yo me acuerdo el casting lo hice en el set de “Pasión y Poder”, todavía no lo habían quitado, entonces yo estaba haciendo las pruebas y ahí conocí a Gabriel, nos llevábamos súper, la verdad es que esa producción de las cosas más bonitas y de los proyectos más bonitos, por que se armó una familia muy muy muy bonita”, siguió relatando la actriz.

Así fue como la actriz relata todo lo que vivió con Gabriel Soto hasta el día de hoy que se encuentran comprometidos en matrimonio.

“Nosotros nos conocemos en "Vino el amor", y nos llevamos súper bien, como compañeros de trabajo nos contábamos cosas, compartíamos el set, estuvimos ahí 27/7, llevas 11 meses grabando la novela pues si te agarras la confianza y todo, empezamos a trabajar la obra de teatro que es aún mucha más convivencia no?, finalmente es en el camión, en el traslado y luego la obra, son dos funciones y luego era un mes de gira. Y nos la pasamos increíble, nunca pasó nada, nada de nada, en la obra lo que sucede es que si nos conocimos mucho más, por la situación que yo estaba pasando que yo necesitaba alguien con quien, o sea es que aparte es una cosa, yo finalmente en México yo estoy sola, yo no tengo a mi mamá con la que me puedo ir el día de mañana y contarle mi situación de vida. En algún momento se empezó a dar una empatía, conectábamos mucho, platicábamos mucho, y en el momento en el que Gabriel, como el fue la persona que da el primer paso, me dice mira hay un interés de por medio, me gustas, pero, quiero que sepas, y con toda la honestidad y transparencia, me lo dijo desde el día uno, me lo dijo, yo me estoy separando y te lo quiero decir con toda la honestidad y transparencia”, habló Irina Baeva.

“En ese momento, en respuesta a esa honestidad, a esa sinceridad con la que él me dijo que se estaba separando yo le dije ok, pero para mí era importante, dos cosas es yo no voy a estar con una persona a medias, que tenga cosas inconclusas no voy a estar en una relación así y dos si tu quieres tomar una decisión, drástica o como tú la quieras tomar, es por ti no es por mi, no es por que me voy contigo no es por nada, tu y yo eso ya lo veremos pero si tu quieres tomar una decisión en tu vida por que te sientes como te sientes es por ti y la responsabilidad es únicamente tuya”, relató la rusa.

“Creo que era muy importante para mí dejarle eso en claro, después se sabe tantas cosas, hay mil versiones, mil historias, mil mentiras, y lo que si te puedo decir es que si fue precipitado, a lo mejor fue un error, que pagué muy caro, que lo sigo haciendo hasta el día de hoy, que lo hice por amor, me enamoré de un hombre que estaba separado, que si tenía una historia, que si tenía un bagaje que no estaba en mi cartulina a los veinte años cuando yo decía claro quiero un hombre que se está divorciando y que tiene hijos o hijas, claro que no” explotó Irina Baeva al borde del llanto.

“Pero así pasó y de pronto las cosas se dan de una manera, pues de las que se dan, como se manejó, pues bueno, se dijo se hizo, fue todo un proceso, el proceso de divorcio fue muy largo y el tema aquí es que se divorció y lo hizo por él y nosotros estamos felices, estamos en una relación sólida, en un arelación basada más que nada en confianza y transparencia desde el día uno de yo estoy en una situación así, en un arelación de compromiso el uno con el otro, de estar en una relación donde podemos decir hoy estamos bien pero si mañana estamos mal tu me lo dices y yo te lo digo y no vamos hacer un relajo de esto y tan es así tan es la situación que nos vamos a casar y vamos a formar una familia”, confesó.

“Han pasado muchas cosas, hemos vivido muchísimo, y a lo mejor te digo a lo mejor y si fue un error de mi parte, estar con un hombre separado, más no divorciado, en un papel que dice, estás divorciado, pero en ningún momento es todo lo que se dicen las redes sociales, era tanto miedo y mi inseguridad que no se lo conté a nadie, yo no presionaba por que yo elijo creer y elijo la confianza, el me platicaba unas cosas y todo se iba dando y cuando ya se empezó a armar un escándalo mediático, y mi hermana me detuvo y me dijo espérate, ya que yo empezaba a creer todo lo que la gente decía por que desde chiquita fui muy insegura, me pasaron dos cosas, una me empecé a enojar con toda la gente, por que si salía a la calle y volteaban a verme sentía que me señalaban. Y por otro lado me llegaron amenazas hasta mi casa, yo recibí de esos papeles como de película donde vienen pegadas las letras de revista de muérete, llegó a tal grado de muérete, mátate, exponían a mi familia, exponían a mi hermana, decían que mi hermana y yo éramos una ambiciosas, que no teníamos nada en la vida que solo nos queríamos casar solo por dinero, empezaron a filtrar cuentas de fotos de mis papás burlándose, me da pavor dar entrevistas, es muy complicado por que y ahí es donde ya no puede más hablar por que la invade el llanto”.

En la entrevista Yordi Rosado le pregunta a la protagonista de “Vino el Amor”, si ella pensó en Geraldine Bazán por todo lo sucedido y dijo que si.

“Sí, yo quise ir y hablar con ella, yo se lo pedí a Gabriel, nunca se dió, mi intención nunca fue lastimar a nadie y como te repito a lo mejor, fue una decisión de los dos, ojo, en una decisión de dos nunca fue lastimar a nadie, yo pedí hablar personalmente con ella por que a mí no me gusta llevar las cosas al medio del espectáculo, yo creo que se tiene que hablar, yo soy de hablar cosas de frente, toda la gente que me conoce no me dejará mentir que soy de hablar las cosas de frente, y al hablar de las niñas dijo que es complicado es ir conociéndonos ir haciendo recuerdo, de pronto es complicado por que puede haber un prejuicio por parte de ellas, no sé, no estoy segura, no la conozco, peo hemos vivido algunas cosas”. Baeva llora mientras cuenta su anécdota del anillo de compromiso.

“Desde hacía un mes me decía mira, yo te tengo un sorpresa, y cambiamos mucho de plan, por que la idea original, era mi cumpleaños que caía en fin de semana no recuerdo pero me dijo yo te voy a acompañar el fin de semana en Nueva York, por que aparte Nueva York es mi lugar favorito en el mundo me fascina esta ciudad y estaba yo muy emocionada, finalmente como él está grabando la novela y por el tema de la pandemia es muy complicado tienen prohibido viajar para no exponer a toda la producción, entonces me dice mira, no voy a poder ir pero yo voy a estar grabando en Huatulco, entonces vamos a estar grabando ahí en la playa y me encantaría que tu me acompañaras y finalmente voy yo a acompañarlo después de un mes y medio de no vernos. Ya voy yo a Huatulco donde estaban grabando y el día de mi cumpleaños como caía en fin de semana me invitó a desayunar y nos fuimos al spa y masaje todo muy romántico y ya luego me dice vamos a cenar y pues yo realmente la cena era por mi cumpleaños entonces que me saliera con un anillo fue como totalmente inesperado lloré el lloró pero fue un momento súper súper romántico”, finalizó Irina Baeva.