Irina Baeva le contesta a Geraldine Bazán tras criticarla por Gabriel Soto

El romance entre el actor Gabriel Soto e Irina Baeva ha estado envuelto en una polémica luego de que supuestamente se diera a conocer que la actriz rusa había sido la tercera en discordia en el matrimonio del histrión y Gerlandine Bazán.

Razón por la que la actriz rusa ha recibido un sinfín de comentarios negativos y ha sido catalogada como la mala del cuento, pues las personas no le perdonan suspuestamente por haberse metido en la relación de Soto y Geraldine, y a casi dos años del rompimiento de Geraldine y Gabriel, aún Irina sigue recibiendo ofensas.

Recientemente la actriz rusa ofreció una rueda de prensa en donde defendió su relación con Gabriel Soto y aprovechó para dar una buena lección a quienes la criticaron, incluyendo a Geraldine Bazán, quien fue cuestionada sobre que opinaba de lo que había dicho Irina, por lo que no se quedó callada y respondió que las palabras de Irina no eran más que patadas de ahogado.

Por lo que Irina no dudó en responder a Geraldine y le agradeció que se haya tomado el tiempo de escucharla.

“Antes que nada, yo creo que le agradezco el tiempo que se ha tomado para ver mi conferencia y respeto muchísimo su opinión, igual que respeto la opinión de toda la gente que ha opinado ya sea negativa o positivamente, les agradezco el tiempo que se hayan tomado para verme y por expresar lo que sentían”, dijo frente a las cámaras de diferentes medios de comunicación.

Recordemos que durante la conferencia Irina habló de todo lo que vivió luego de que se diera a conocer su relación con el actor mexicano.

“En cuanto a mí, yo me convertí en una fácil, en una pu.., en una roba maridos, en una rompe hogares y hubo consecuencias graves para mí, personales y profesionales. Las personas en redes sociales me insultaban tanto que tuve que bloquear mis comentarios en Instagram porque esos haters, todas esas personas que dejaban ahí su comentario lleno de odio, todos esos insultos, lo que provocaba era algo grave, yo estaba empezando a dudar de quién era yo en realidad, me la estaba creyendo”, relató Irina.